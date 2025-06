“Lo prendieron fuego como a un animal”: habló padre de víctima de incendio en el ex-Comcar

Judiciales

A más de una semana del incendio que derivó en la muerte de cuatro reclusos que estaban alojados en el módulo 11 de la cárcel de Santiago Vázquez, el padre de una de las víctimas reclamó por las condiciones insalubres del penal y reafirmó la teoría de que fue un homicidio premeditado.

Yoni Sosa, de 34 años, fue uno de los fallecidos el pasado 16 de junio en el exComcar. Su progenitor denunció que en la celda no tenían acceso a agua potable, aspecto que llevaba a tener que convivir con ratas y aguas servidas, además de tener que dormir en un “colchón pelado, sin poder taparse”.

Por este último aspecto, relató que su hijo le pidió durante sus últimas visitas que le llevara un abrigo. “Últimamente me estaba diciendo: 'Padre, necesito un abrigo porque yo no tengo nada acá'”, dijo el hombre en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Por otra parte, comentó que, una vez que lo trajeron hacia el módulo en el que se dio su fallecimiento, no lo fue a visitar porque “no quería exponerlo”, ya que “sabía que de repente en algún momento iba a tener un problema”.

Sobre el homicidio de su hijo con los otros tres reclusos, Sosa dijo que se plantea “un montón de interrogantes”. “En principio, en la información que dieron dijeron que habían mojado un pedazo de colchón con combustible y después nos enteramos de que no, que por el boquete del costado tiraron una botella con nafta”, denunció.

La directora del INR, Ana Juanche, había dicho que el desencadenante de la tragedia fue un trozo de colchón prendido fuego que provocó la incineración de todos los demás colchones y posteriormente de la celda entera.

“Lo que se vive ahí no hace dos días que se vive; eso se viene viviendo hace tiempo. Los tres hijos míos estuvieron en la cárcel y ninguno quedó bien; la prueba está en que tienen 40 años y andan drogándose por ahí. No roban, pero andan drogándose. No trabajan, hacen una changa u otra y todo para la droga”, lamentó Sosa.

Por último, denunció una falta de respuestas por parte de la Policía. “Lo prendieron fuego como si fuera un animal, ni a un animal se lo prende fuego. A la hora que pasó eso, están todos amontonados ahí comiendo; la Policía tiene que dar cuenta de por qué no actúa”, finalizó.

