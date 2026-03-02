“¡Lo partió al medio!” video muestra operativo en el que resultaron heridos dos policías

Dos efectivos policiales sufrieron heridas de consideración durante un operativo policial llevado a cabo anoche en la zona de Malvín Norte. El hecho ocurrió en la calle Espronceda, en la conflictiva zona de Boix y Merino.
Allí, y tal como se muestra en las imágenes, un efectivo de la Guardia Republicana fue embestido por un auto que se dio a la fuga. En el mismo operativo, una agente fue alcanzada por una piedra en la cabeza. Según informó el sindicato de la Guardia Republicana, ambos lesionados fueron ingresados en el Hospital Policial, donde al primero de los agentes mencionados se le diagnosticó fractura en una mano.
“La gravedad de este episodio no puede relativizarse. Se trata de un atentado contra funcionarios en servicio y no es un hecho aislado. Este tipo de ataques se vienen repitiendo contra policías, generando un escenario cada vez más alarmante para quienes están en la primera línea de la seguridad pública”, denunció el sindicato.
“Cuando se embiste o agrede a un policía, se atenta contra el Estado y contra el orden democrático. No puede naturalizarse la violencia dirigida hacia quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población”, expresó la agrupación.
