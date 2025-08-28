Curiosidades

“Lo miraba a Francos y se jijeaba”: los chats de una diputada en pleno cruce en Congreso

Durante una tensa sesión en la Cámara de Diputados, en la que el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentaba su informe de gestión, surgieron nuevos enfrentamientos en el recinto entre la diputada Marcela Pagano y la libertaria Lilia Lemoine.

Las diputadas protagonizaron un cruce en plena sesión cuando Pagano se refería a audios filtrados sobre presunta corrupción vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad, y mientras pedía explicaciones a Francos. En medio de esto, Menem pidió varias veces a Lemoine que tomara asiento, consignó La Nación.

Además, en ese contexto, se filtraron chats privados entre Lemoine y el presidente de la Cámara, Martín Menem, mientras Pagano intentaba dar su discurso.

Las capturas de pantalla viralizadas por el conductor televisivo Jorge Rial mostraron mensajes que transmitían burlas hacia Pagano.

De acuerdo con los chats divulgados por medios argentinos, Lemoine escribió: “Yo me puedo parar donde quiera”. Ante esto, Menem respondió que Pagano “se pone nerviosa”.

Luego Lemoine comentó: “Yo lo miraba a Francos y se jijea”.

Lemoine, por su parte, cuestionó a Rial.