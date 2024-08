¿Lo invitó? Bordaberry presentó la Lista 10 y le agradeció a Ojeda por su “generosidad”

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El colorado Pedro Bordaberry presentó este martes su Lista 10 al Senado de cara a las elecciones de octubre. Además de contar con varios dirigentes del Partido Colorado, también estuvo el candidato a la Presidencia Andrés Ojeda.

Bordaberry le agradeció a Ojeda su participación en el evento. “Gracias Andrés Ojeda por tu generosidad y tiempo hoy. Unidos victoriosamente iremos”, indicó el exsenador en su cuenta de X.

En entrevista con Montevideo Portal, Ojeda se refirió a su ausencia en algunos eventos que ha hecho Bordaberry desde que anunció su vuelta a la política. “Si no me has visto en ninguna actividad de Pedro Bordaberry es porque no me invitó; pero mi disponibilidad y mi disposición, intactas y yo se lo dije personalmente para que lo tuviera claro, que yo estaba para ayudar”, indicó en ese momento el presidenciable.

Bordaberry competirá por el Senado con la Lista 10 bajo el sublema de Vamos Uruguay y estará acompañado por varios dirigentes colorados, como el diputado Conrado Rodríguez. Además, cuenta con aliados como Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez.

En tanto, algunos dirigentes de Ciudadanos que estuvieron en la conformación del movimiento anunciaron que apoyarán al colorado tras su vuelta a la política, como por ejemplo los ministros Robert Bouvier y Fernando Mattos, y los legisladores Pablo Lanz, Nibia Reisch y Walter Cervini.

Montevideo Portal