“Lo hice porque no tenía dinero”: relato de la madre que perdió un hijo mientras trabajaba

Locales

La Fiscalía de Libertad imputó este lunes a una mujer madre de cuatro niños tras la muerte de uno de ellos mientras trabajaba. La Fiscal Flavia Cedrez formalizó la investigación sobre la responsabilidad de la mujer, que fue defendida por una abogada pública.

En concreto, el pequeño sufrió una muerte súbita y, según constaron los exámenes médicos, no había signos de violencia en su cuerpo. Esa noche había quedado al cuidado de su hermana de 12 años porque su madre, una trabajadora sexual, había salido a trabajar acompañando a un hombre durante la Noche de la Nostalgia.

Según indica el pedido de formalización, la mujer se retiró de la casa a las 23.30, una vez que todos los menores se habían dormido. En la madrugada envió un mensaje de texto a su hija de 12 años para preguntar si todo estaba bien en la casa, a lo que ella respondió que sí.

Según la Justicia, la conducta de la mujer se enmarca "en un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad". Tendrá una pena de ocho meses de prisión que se cumplirán con un régimen de libertad vigilada.

Según consignó El País, durante la audiencia, Cedrez le preguntó a la imputada qué la motivó a salir de su casa esa noche.

"Yo no tenía que haberlos dejado solos, pero lo hice porque no tenía dinero", relató la mujer. "Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui", agregó.

En rueda de prensa, la fiscal negó que la mujer tenga responsabilidad en la muerte del niño, ya que, aunque estuviera junto a él no hubiera podido impedir lo sucedido.

"No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre", expresó Cedrez. Además, la fiscal descartó las primeras versiones sobre los hechos que indicaban que la mujer había llegado a su casa en estado de ebriedad.

En la audiencia también se supo que los padres de los niños no ayudan en la manutención, según confirmó El País.

Por otro lado, mientras estaba en la audiencia, la madre de los niños se enteró con que algunos vecinos amenazaron con quemar su casa.

Este martes habrá una audiencia en el Juzgado de Familia en la que se decidirá si la mujer continúa con la custodia de sus hijos.

Empatía

El caso provocó la indignación de algunos actores políticos de nuestro país. La candidata a vicepresidenta por el Partido Independiente, Mónica Bottero, compartió la información en Twitter con la oración "empatía se busca".

Fabiana Goyeneche, por su parte, escribió: "Un bebé fallece por muerte súbita. Madre pobre, sola, a cargo de cuatro hijos, es imputada. No lo causó, no podría haberlo evitado. Pero la patria potestad exige a las mujeres pobres lo que no exige a los padres. Esto no es justicia, es patriarcado y clase".

Montevideo Portal