“Lo haré si es conveniente; a mí debatir siempre me gustó”, dijo Gabriel Oddone

Elecciones 2024

El economista Gabriel Oddone fue anunciado este lunes por el candidato frenteamplista Yamandú Orsi como su ministro de Economía en caso de un triunfo de la oposición en las elecciones nacionales.

Orsi, junto a su compañera fórmula Carolina Cosse, y a Oddone, brindaron una conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio para oficializar la eventual designación. Allí el economista fue consultado, entre diversos temas, sobre si aceptaría debatir con otros posibles ministros de Economía de diferentes partidos.

Ante la consulta, el exsocio de CPA Ferrere dijo que “siempre” le gustó debatir, aunque señaló que la resolución sobre hacerlo o no quedará supeditado a una definición estratégica que deberá tomar el comando de campaña del Frente Amplio.

“En relación a debatir, no me corresponde a mí [resolverlo]. Yo soy un recién llegado y, por lo tanto, hay una estrategia de campaña que la comanda un comando de campaña del FA a la cual yo estoy sometido. Y en función de los aspectos estratégico-tácticos lo haré si es conveniente para la fuerza política. Si no es conveniente para la fuerza política no lo haré, y yo no soy en este momento el más especializado en darme cuenta qué es lo que conviene hacer o no conviene hacer, pero a mí debatir siempre me gustó”, dijo Oddone en ese pasaje de la conferencia de prensa.

