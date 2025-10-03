“¡Lo estoy grabando, viejo de m…!: denuncian a hombre por abuso sexual a un animal

En las últimas horas se presentó una denuncia policial en Maldonado por un presunto caso de bestialismo.
Según consigna la emisora Fernandina FM Gente, el hecho ocurrió en las calles Treinta y Tres y Yerbal, en el barrio Sarubbi de la capital del departamento.
En el video grabado por una vecina de la zona se ve a un adulto mayor en aparente situación de abuso con un can.
“Lo estoy grabando, le voy a hacer la denuncia a la Policía, viejo de mierda”, dice la mujer. “Deje a la perra”, exige luego.
De acuerdo con el citado medio, en la noche del jueves se registró la denuncia en una comisaría de la ciudad.
Mientras tanto, el video circuló por redes sociales y redes de mensajería y cosechó unánime repudio.
LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD
Mujer denunció presunto caso de zoofilia en barrio de Maldonadohttps://t.co/4XAxm7WSaX pic.twitter.com/5spHcr6Tjz— Fm Gente?????? 094054756 (@fmgenteradio) October 3, 2025
