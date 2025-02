“Lo estamos estudiando y nos tienta hacerlo”: Oddone sobre cuatro puntos de IVA con débito

Economía

Montevideo Portal

El ministro designado de Economía, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno de Yamandú Orsi analiza retomar la deducción de cuatro puntos porcentuales de IVA para las compras con tarjeta de débito, que el actual gobierno había reducido a dos puntos.

“Es algo que estamos estudiando y nos tienta hacerlo. Queremos evaluar bien sus efectos”, respondió Oddone este martes durante una entrevista con Telemundo (Canal 12) cuando fue consultado sobre si el próximo gobierno planeaba “restituir” el beneficio de la devolución de cuatro puntos de IVA.

El economista dijo que la definición dependerá de las estimaciones realizadas acerca de los efectos que la medida podría tener sobre el consumo y la “estimulación” de la actividad.

Según remarcó, el tema está arriba de la mesa y sería algo a analizar en el correr de este año.

El próximo ministro de Economía también realizó un señalamiento hacia la estrategia de comunicación de la actual administración.

“Nosotros no estamos haciendo medidas efectistas. Una cosa que claramente va a contrastar con este período es que nosotros comunicacionalmente vamos a ser muy rigurosos, muy cuidados, pero muy poco efectistas. No pretendemos generar hechos informativos de manera periódica cuando no los hay”, apuntó en la entrevista con Telemundo.

Montevideo Portal