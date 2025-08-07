“Lo bueno y breve, dos veces bueno”: Lacalle la dejó picando tras pedido de “volvé, Luis”

Montevideo Portal
El expresidente Luis Lacalle Pou estuvo este miércoles en el acto por el aniversario del Espacio 40, donde recibió un reconocimiento.
Al subir al escenario para recibir una plaqueta, a Lacalle Pou le dijeron: “Es un reconocimiento a tu liderazgo, que esperamos fervientemente que, en el 29, así como nos sacó de los peores momentos del país, nos lleve adelante en las elecciones”.
El momento generó una ovación al expresidente, en la que también se colaron algunos pedidos de militantes. “Volvé, Luis”, fue uno de los que se escuchó, según puede verse en las redes sociales del Espacio 40.
Ante esto, Lacalle tuvo una rápida respuesta. “Me acabo de ir”, dijo primero, y luego sumó: “Lo bueno y breve, dos veces bueno. Gracias por ayer, gracias por hoy. Siempre en mi corazón. Muchas gracias”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]