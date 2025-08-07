“Lo bueno y breve, dos veces bueno”: Lacalle la dejó picando tras pedido de “volvé, Luis”

Política

El expresidente Luis Lacalle Pou estuvo este miércoles en el acto por el aniversario del Espacio 40, donde recibió un reconocimiento.

Al subir al escenario para recibir una plaqueta, a Lacalle Pou le dijeron: “Es un reconocimiento a tu liderazgo, que esperamos fervientemente que, en el 29, así como nos sacó de los peores momentos del país, nos lleve adelante en las elecciones”.

El momento generó una ovación al expresidente, en la que también se colaron algunos pedidos de militantes. “Volvé, Luis”, fue uno de los que se escuchó, según puede verse en las redes sociales del Espacio 40.

Ante esto, Lacalle tuvo una rápida respuesta. “Me acabo de ir”, dijo primero, y luego sumó: “Lo bueno y breve, dos veces bueno. Gracias por ayer, gracias por hoy. Siempre en mi corazón. Muchas gracias”.





