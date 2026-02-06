Locales

“Lo armó él”: Romina Celeste acusó a Nacho Álvarez por el caso que la llevó a prisión

El jueves, la exmilitante nacionalista Romina Celeste Papasso hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Papasso salió de prisión en noviembre pasado, luego de cumplir la condena por su rol en la denuncia falsa armada en marzo de 2024 contra el entonces precandidato presidencial Yamandú Orsi.

Ahora, por primera vez desde que dejó la cárcel, se refirió in extenso al caso y formuló una grave acusación contra el periodista Ignacio Álvarez.

“Me han ensuciado de todas las maneras posibles”, expresó Papasso, quien en la actualidad se encuentra en Buenos Aires. En ese sentido, hizo referencia a “todo lo que armaron contra el presidente, que no lo armé yo, lo armó Ignacio Álvarez junto con el otro mamarracho para llevarme presa”.

Con el término “mamarracho”, Papasso se refiere a Paula Díaz, la mujer trans que denunció a Orsi por una supuesta agresión ocurrida en 2014. Posteriormente, reconoció que todo era mentira y fue condenada en régimen abierto.

“Lo que hizo Ignacio Álvarez fue grabar la llamada telefónica y él lo sacó al aire”, expresó, en nueva alusión a Díaz. Según Papasso, Álvarez le habría prometido “fama y notoriedad” a Díaz, supeditada a que ella concretara sus acusaciones en una denuncia formal ante la Policía.

“¿Quién la acompañó a la comisaría? Fui yo, y terminó siendo una asociación para delinquir entre supuestamente ella y yo, y él quedó libre de todo”, dijo.

“Quedé como que yo armé la denuncia, mientras que él fue el que grabó la llamada telefónica, y después entre ellos dos [Álvarez y Díaz] me agarraron y me tiraron con todo, para luego dar como que era una mentira lo de la denuncia de Gustavo Penadés”, agregó.

“Creo que ninguno de ustedes sabía que el tipo la había llamado a ella por teléfono y le había grabado la llamada”, expresó, dirigiéndose a sus espectadores.

“Ignacio Álvarez grabó la llamada y después le dijo [a Díaz] ‘para que salga esto vas a tener que ir a hacer la denuncia’ y eso él nunca lo dijo públicamente, pero se lo dijo por teléfono, y que me lo desmienta en la cara”, desafió.

Según Romina Celeste, Álvarez habría obrado de ese modo para “quedar como que salvó a Orsi y después intentar hacer una entrevista con el hoy presidente, pero Orsi le pegó una patada en el ojete frente a todos los periodistas y le escupió la cara”, expresó Papasso, sin disfrazar su regodeo al verbalizarlo.

Posteriormente, dobló la apuesta y disparó munición gruesa contra Álvarez, al que agravió de diversas formas.

“Todo el problema lo hizo ese pelado espantoso que la está pasando horrible” porque “lo echaron como un perro del programa”, dijo, en referencia al cese de su ciclo de TV Santo y seña, que se emitía los domingos por Canal 4.

“Ahora va a hacer un streaming. Imaginate, del prime time de Canal 4 los domingos bajó a hacer un programa en YouTube, mamarracho total”, dijo.

Posteriormente, y ya ensañada, pasó a la segunda persona del singular y se dirigió directamente a Álvarez.

“Cómo caíste, no te quieren en ningún canal ni te quieren tus compañeros, porque no te pueden ni ver. Sos mal compañero, tratás mal a las mujeres, sos tremendo machirulo, pero te gusta que te den, la verdad que sos un asco de persona”, prosiguió.

“Sos un p…tapado y te molesta que te lo digan públicamente, que la gente se entere de lo que sos, pero yo lo digo porque sos una mala persona que se merece todas las cosas malas. Por eso hoy vas a hacer un programa en Youtube, ¿me entendés? O sea, imagínate lo desgraciado que sos”, cerró.