“Llegó para quedarse” pese a “ajustes”: Nicolás Olivera sobre programa Uruguay Impulsa

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, valoró positivamente la aprobación del programa Uruguay Impulsa, una continuación de lo que se conocía como los jornales solidarios.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en la noche del miércoles, luego de haber sido votada —también con apoyo de todos los partidos— en el Senado el martes.

Así, el presidente del Congreso de Intendentes destacó que la duración del programa sea mayor que en ediciones anteriores y manifestó que este “ha sido evaluado muy positivamente” por todos los intendentes de la pasada gestión, y la actual “no es la excepción”. “Muchas de las opiniones de los intendentes de la pasada gestión hablaban de que era un programa que ha probado que la mejor política social es el empleo”, indicó, en diálogo con Montevideo Portal.

“La experiencia que tuvimos es que incorpora gente al mercado de trabajo: muchachos jóvenes (capaz que era su primera experiencia laboral), personas que veían difícil poder reinsertarse en el mercado (más de 50 años, muchos de ellos), madres jefas de hogar”, sostuvo Olivera, y añadió que “realmente el programa ha tenido un buen resultado”.

Dicho esto, lamentó que este 2025 solo vaya a haber una convocatoria de la iniciativa. “Hubiéramos querido que fueran más meses; llegó muy sobre fin de año”, expresó.

Sin embargo, enfatizó en que es un proyecto que “llegó para quedarse”.

Formalizar y ajustar

En tanto, el jerarca departamental sanducero rescató que “no es tan nuevo” el aditivo de Uruguay Impulsa sobre la capacitación de los beneficiarios. “Ya lo veníamos haciendo”, señaló.

“En muchas intendencias ya se venía haciendo esto. Que quede institucionalizado me parece bien. […] Innovación en el papel, pero en cuanto a que nosotros lo hacíamos, muchas intendencias lo hicieron, o se rescataron positivamente experiencias que de muchos lugares se hicieron y lo incorporó a la ley”, esbozó Olivera.

Por otro lado, expresó que esta propuesta se negoció con el Congreso de Intendentes saliente; es decir, con los jerarcas que estaban en “modo transición”. “Seguramente habrá alguna cosa para ajustar para adelante”, apuntó en tal sentido.

“En resumidas cuentas, es un programa que fue perfeccionándose con el correr del tiempo, que se sigue perfeccionando porque dio resultados, que se continúa, y todo indica que es algo que vino para quedarse”, sintetizó.