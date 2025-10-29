“Llamé desesperada al guarda”: actriz contó situación de acoso en bus interdepartamental

Policiales

La artista sanducera Agustina Da Fonseca, conocida en el departamento litoraleño por su desempeño en la comedia musical y la danza, publicó en redes sociales el relato de una desagradable experiencia que le tocó vivir a bordo de un ómnibus interdepartamental.

La mujer viajaba desde Montevideo a Paysandú, y a pocos kilómetros de llegar a destino, fue víctima de una situación de acoso sexual.

“Me senté en mi asiento, y al poco rato un hombre se sentó a mi lado, aunque no le correspondía ese lugar. Desde el principio me sentí incómoda, porque notaba que se me acercaba demasiado”, relató Da Fonseca en una publicación en Facebook que se hizo viral.

“Unos 40 minutos antes de llegar a Young me empecé a despertar… y sentí su mano tocándome la entrepierna. Reaccioné de inmediato: le saqué la mano, grité y llamé desesperada al guarda. Estaba ahogada de los nervios y la indignación. El tipo negaba todo. El guarda lo cambió de asiento, pero yo me sentía sola, temblando, y sin entender cómo nadie hacía nada”, refirió la actriz.

“Por suerte, unas mujeres se acercaron, me hablaron, me acompañaron y me invitaron a sentarme con ellas. Me hicieron sentir menos sola. Le sacaron una foto al tipo y lo enfrentaron. Gracias a ellas, recuperé un poco de seguridad”, contó.

“El ómnibus detuvo la marcha y llamaron a la policía. Fuimos a la comisaría de Young: a él lo llevaron en un patrullero, y yo fui acompañada por esas dos mujeres que no me soltaron la mano. Luego el bus regresó a buscarnos para seguir el viaje hasta Paysandú”, escribió.

“Comparto esto porque hay que hablarlo. Porque soy mamá, porque trabajo con niñas, porque esto pasa todos los días y muchas veces se tapa”, añadió Da Fonseca, quien detalló que la empresa Copay, propietaria del bus, “está tomando medidas para mejorar la seguridad”.

Según informara el periódico sanducero El Telégrafo, desde la Jefatura de Policía de Río Negro se emitió un parte policial en q leus e relata lo ocurrido en términos similares a los expuestos por la denunciante.

Posteriormente, la Justicia dispuso medidas cautelares que consisten en prohibición de comunicación del sujeto con la víctima por cualquier medio o interpuesta persona, así como el acercamiento en un radio de exclusión de 500 metros por el plazo de 180 días. El caso fue comunicado a Fiscalía, y el sujeto quedó emplazado para comparecencia.