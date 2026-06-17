“Llaman la atención”: crecen los casos de pingüinos y lobos marinos muertos en Maldonado

Montevideo Portal

Desde comienzos del mes de junio, el especialista y rescatista de la ONG S.O.S Fauna Marina, Richard Tesore, ha documentado una creciente acumulación de casos de pingüinos, tortugas y lobos marinos que aparecen muertos y “llaman la atención” en las costas del departamento de Maldonado.

Según supo Montevideo Portal en diálogo con el experto, la concentración de casos se ha visto mayormente en los balnearios de Punta del Este y Piriápolis.

De acuerdo a su testimonio, la aparición particular de pingüinos está en parte relacionada a que la especie se encuentra en “plena migración”. Sobre estos animales en particular, “muchos de ellos aparecieron bañados en petróleo”, comentó.

Sin embargo, los casos no estarían necesariamente relacionados a las prospecciones sísmicas llevadas a cabo por el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, Tesore añadió que es un tema “muy complejo” como para enmarcarlo como el causante de los decesos.

A la par de estos animales, en los videos también se puede observar la presencia de bolsas y botellas de plástico, varias de ellas de origen asiático.