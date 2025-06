Policiales

“Llamá, no importa la hora”: retoman búsqueda de joven en zona marcada por perros

En la noche del domingo, debido a la falta de luz, se suspendieron las operaciones de búsqueda de Catherine Medina. Tal como informáramos, la joven de 29 años reside en Fray Bentos y falta de su hogar desde la noche del pasado jueves.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Jefatura de Policía de Río Negro, Medina “es de complexión delgada, altura aproximada de 1,70 metros, tez morena, ojos marrones, pelo de color negro (teñido recientemente), tatuajes en la espalda y los brazos. Llevaba una pulsera con dije del árbol de la vida, y podría estar vistiendo campera de nailon de color negro”.

En las últimas horas, el medio local Río Negro Ahora informó que la búsqueda se retomó con las primeras luces del lunes, con el apoyo de buzos de la Armada Nacional.

Durante el domingo, la búsqueda se centró en la zona de la rambla costanera de Fray Bentos, donde registros fílmicos la muestran en la madrugada del viernes, poco después de su desaparición.

De acuerdo con lo informado por Radio Impacto, en esa misma zona, más precisamente frente al predio del club Anglo, perros entrenados detectaron el rastro de la joven.

Amigos y familiares han recorrido varias zonas, al igual que la policía junto a Prefectura, que ahora investigan las aguas del río Uruguay.

Sharon Medina, hermana menor de Catherine, publicó en redes sociales mensajes dirigidos a su hermana, en los que le pide que se comunique. Además, agradece a las personas involucradas en la búsqueda y lamenta que haya también quienes divulgan información falsa.

“Llamá, no importa la hora, que yo estoy aquí”, escribió la joven. “¿Dónde estás? Mi cabeza solo piensa en eso en estas últimas horas. No he dejado de buscarte desde que te fuiste”, expresó también.