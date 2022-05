"Líder y buen hombre con estampa y gallardía": recuerdo del directorio del PN a Larrañaga

Política

El Honorable Directorio del Partido Nacional realizó este lunes una “sesión solemne” en honor al exministro del Interior y dirigente político nacionalista Jorge Larrañaga a un año de su fallecimiento, en la que diferentes autoridades de su partido y correligionarios hicieron un repaso de su trayectoria.

El presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, tomó la palabra en primera instancia y aseguró que esta fue una reunión que “nunca hubieran querido tenerla”, en la que no se recuerda el fallecimiento, sino la vida y la memoria de su querido amigo y compañero. “Para todos nosotros ‘El Guapo’, un correligionario, un amigo, un metedor, un hombre que con una fuerza tremenda hizo que en el Partido florecieran muchas cosas”, indicó.

A continuación, el director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, tomó la palabra. Aclaró que habla como “integrante de una generación que se cautivó con el liderazgo” del exministro y que se “enamoró” de su forma de vivir y sentir al nacionalismo y de su proyecto país.

“Lo primero es lo primero, Jorge tuvo por el partido un profundo amor y tuvo los profundos dolores que suele causar el amor, pero siempre primó su condición de soldado del partido, de servidor público. Siempre enseñó que, cuando uno sirve a otro, el destino personal ya no le pertenece y Jorge le entregó el destino personal irrevocable y generosamente al Partido Nacional. No hubo ninguna instancia en el que el partido lo necesitara y que no tuviera en sus filas a Jorge Larrañaga. Siempre primó ese amor por el Partido Nacional”, señaló.

En este sentido, Calabria destacó que, en el 2004, Larrañaga “le devolvió el orgullo y la esperanza” a los blancos por la “unificación” del partido, objetivo que buscó, según Calabria, “en cada acción” que tomaba, incluso con compañeros del partido con quienes pensaba distinto.

“Siendo presidente del directorio, siempre armonizando con la otra gran columna del partido, entendiendo que somos distintos, pero no distantes y que tenemos una comunión de objetivos que es el bien de la patria”, expresó.

Además, resaltó el trabajo que hizo con los jóvenes nacionalistas: “No puedo dejar de señalar el enorme impulso, apoyo, confianza y fe que Jorge siempre tuvo en los jóvenes del partido. La juventud del partido siempre fue una obsesión de Jorge. En este directorio hay jóvenes que surgen de elecciones, que tienen voz, que tienen voto en gran parte por Jorge Larrañaga. Fuimos el primer partido en tener un programa de jóvenes, hechos por los propios jóvenes, lo que marca el enorme respeto que Jorge tuvo por los jóvenes, por la juventud del partido”, dijo Calabria.

“Todo eso hubiera sido suficiente para el homenaje, el reconocimiento a Jorge Larrañaga, su condición de caudillo, pero para nosotros fue mucho más que eso. Articuló un proyecto de país que fue y sigue siendo desafiante ideológico, tanto afuera como adentro del partido. Buscó la defensa de la descentralización como un acto de justicia, la visión agroexportadora del país, que ve en la educación el camino para la igualdad de oportunidades, el último gran acuerdo educativo en el país tuvo como impulsor a Jorge Larrañaga. Ka seguridad, el rol del estado para vertebrar ese proyecto de país que busca la Justicia en la sociedad uruguaya”, añadió.

“Claro que extrañamos al buen líder y al buen hombre. Porque no hay líder bueno si en la base no hay un hombre bueno. Entonces, presidente y compañeros, los blancos sabemos que la historia de nuestro partido se agiganta con el tiempo y que tiene pedazos de (Manuel) Oribe, de Aparicio (Saravia), (Luis Alberto) de Herrera, de Wilson (Ferreira Aldunate) y de tantos blancos que han ofrendado su vida en honor al partido y es mucho más gigante ahora con la vida y obra de nuestro querido Jorge Larrañaga”, concluyó.

Luego de algunos diputados y referentes del partido hablen, volvió a tomar la palabra el presidente del directorio e hizo un repaso de sus primeros encuentros con el exintendente de Paysandú desde el año 1978 hasta dirigir la cartera de seguridad.

“Quedan pocas cosas para decir después de todo lo que han dicho los compañeros. Quiero finalizar este acto recordando al Jorge militante. Al Jorge blanco, pero al Jorge dentro de los blancos, al Jorge militante. Llegué de Melo en el año 78 y ahí veíamos a los grandes, gente de un par de años más que nosotros, pero que eran ya los más grandes que se destacaban en la facultad y tuve la suerte que en el año 80 cuando se venía el plebiscito había una cantidad de compañeros de la Corriente Gremial Universitaria (CGU) haciendo cuarto de agronomía”, comenzó diciendo.

“Allí hicimos una reunión con queridos amigos del movimiento Diego Lamas de la Lista 72 y tantos otros que también se acercaron y coordinamos las actividades en aquel 80. Allí trabajamos todos juntos y fue cuando empezamos a quilatar la fuerza de un militante ya casi recibido, desconfiado, que miraba como buen paisano de reojo, pensando qué cosas estaban planteando, tratando de buscar lo mejor y nos fuimos arrimando al corazón de ese hombre maravilloso”, añadió.

Luego recordó el período previo a las elecciones departamentales en la que fue electo como intendente de Paysandú, donde el presidente del directorio blanco reconoció que necesitaban a un “inconsciente” para salir a dar esa batalla luego de que el Partido Colorado eligiera ir por la reelección.

“Mientras otros teorizábamos él simplemente arrancaba y salió Jorge y ganamos. Ahí se empezó a transformar en un referente para todos los militantes del partido que veíamos en él alguien importante. En el 94 lo fuimos a buscar todos para que viniera a encabezar senados, que apoyara lista y Jorge dijo: ‘tengo compromisos con mi pueblo, que es terminar esta gestión porque ser intendente es lo más importante de un sanducero’”, recordó.

En otra parte del discurso, Iturralde recordó a Larrañaga como el hombre que cargó los enfrentamientos del Partido Nacional, que “nunca más va a repetir”, aprendiendo a “quilatar” el significado de lo que era una elección interna. “Cuando algunos no entendieron el rol que teníamos que tener como fuerza no mayoritaria, Jorge en medio de aquellas discusiones golpeó fuerte en la mesa de los Lamas y dijo: ‘Hagan lo que quieran, yo sigo adelante con mi partido, con mi candidato, con el candidato que los blancos eligieron’. Eso marcó a toda nuestra generación hacia adelante. Lo demás es historia conocida por ustedes, todos saben lo que fue la elección del 99’, el posicionamiento de una nueva corriente, y Jorge entendió que no había ni lista ni sector y que no le podía ir bien a ningún sector partidario si no le iba bien al partido”, sostuvo.

El presidente repasó luego las tres elecciones en las que fue candidato a presidencia, una de ellas en las que ganó y dos en las que perdió, pero subrayó que, tanto en las buenas como en las malas, enfrentó la realidad con “gallardía” y con “estampa”.

“En el 2019 lo tuvimos como un bastión básico, elemental, fundamental para poder haber ganado la elección. No habiendo sido mayoría, también aportó como nunca había aportado. Jorge fue como ministro un gran comprometido, dejó su vida permanentemente por el partido. En Jorge tenemos un hombre afectuoso, amigo, quien nos va a acompañar siempre. Así como decía eso, no quería olvidarme una de las dos veces que lo vi llorar. Estábamos pocos días después de la muerte de su padre, en la sala de los presidentes en la sala Wilson, no pudo terminar su discurso porque dijo que había querido entrañablemente a dos hombres como había sido su viejo y a nuestro querido Wilson Ferreira Aldunate”, sostuvo.

“El compromiso con Jorge es de que seamos una colectividad de fraternidad, de que seamos una colectividad donde nunca más tengamos enfrentamientos, que seamos un partido de hombres libres, pero también de gente comprometida que los compañeros vamos a ver primero a un compañero más que un adversario”, concluyó.

