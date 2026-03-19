“Líder internacional que uruguayos ven con imagen más positiva es Bukele”, dijo Zuasnabar

Política

El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, expuso este jueves en un desayuno organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, en el cual abordó la evaluación de la gestión del gobierno de Yamandú Orsi, los principales problemas percibidos por la ciudadanía y el posicionamiento de los uruguayos acerca del sistema político.

Además, Zuasnabar adelantó de forma parcial el resultado sobre una encuesta de la consultora acerca de cuál es la imagen que tienen los uruguayos sobre los líderes internacionales.

“El líder internacional que los uruguayos ven con imagen más positiva es Nayib Bukele”, señaló en referencia al presidente salvadoreño.

Esto, según dijo, ocurre “por amplísima mayoría” entre los votantes de la coalición. Pero, señaló, entre los votantes del Frente Amplio “el segundo líder de mejor imagen internacional es Bukele”.

“Evidentemente, también en el estilo de líderes que los uruguayos podemos estar buscando, pueden estar cambiando algunas cosas más de matriz valórica”, dijo.

“Entonces, esta pregunta de outsiders, antipolíticos, etcétera, se puede responder con las variables clásicas de coyuntura. Quizá la coyuntura hoy no nos muestra una cosa tan preocupante, pero, si uno la combina con estas otras cuestiones más valóricas, quizá en Uruguay podemos empezar a ver algunos personajes un poquito más diferentes a lo habitual en política”, agregó.

Antes, en ese tramo de su presentación, Zuasnabar había abordado la posibilidad de si en Uruguay puede surgir algún líder de tipo outsider o en favor de la antipolítica. En su presentación, se refirió a lo que sienten los uruguayos en relación a la política.

“El interés en la política de los uruguayos no es muy alto”, sostuvo. Según dijo, un 13% dice que la política le interesa mucho y un 22% que le interesa bastante. Acá está la famosa burbuja: un 34% que la política le interesa poco y un 30% de los uruguayos dice que la política no le interesa nada.

“En esta foto uno dice: esto está feo. Pero, si uno compara, siempre la comparación con Latinoamérica nos encanta porque nos sentimos reconfortados”, apuntó.

Además, según apuntó, el grupo que responde que la política no le interesa nada no está en sus máximos históricos, en el entorno de un 40%. De acuerdo con los registros de Equipos, esto ocurrió en la crisis de 2002 y entre 2016 y 2018, lo que, en un momento anterior de su presentación, ató a la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic.

“Ese fue el momento en el cual la gente tuvo un enojo visceral con la política, que, si recordamos, era un momento de enojo mucho mayor que el que hay hoy. Entonces, hay alguna luz amarilla. Hay momentos en los que la gente no está confortable, empieza a hablar de que la política y el gobierno son un problema, sí, pero no hemos llegado todavía a un escenario como este”, completó.

Zuasnabar también dijo que “Uruguay continúa siendo un país de convicciones democráticas profundas y destacadas en la región”.