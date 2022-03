“Leyenda tupamara, adversaria leal y senadora de fuste”: Senado despidió a Topolansky

Política

La ahora exsenadora y ex vicepresidenta de la República presentó su renuncia el martes y no se hizo presente en la sesión de este miércoles.

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores está llevando adelante la primera sesión del segundo año legislativo del período de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Esta primera sesión del 2022 no es una más ya que se da la despedida de la ex vicepresidenta y ahora exsenadora del Frente Amplio Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Mujica, que presentó la carta de renuncia el pasado martes.

Topolansky, de 77 años, fue guerrillera del Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros (MLN-T), por cuyas acciones fue encarcelada entre 1970 y 1971. Ese año protagonizó una fuga junto a otras presas, luego de lo cual fue otra vez detenida en 1972 y recluida hasta 1985, cuando se benefició de la amnistía posterior a la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Ya como integrante del Frente Amplio, fue diputada desde 2000 a 2005, año en el que pasó al Senado, donde permaneció hasta 2017, cuando asumió la Vicepresidencia de la República. Por su situación de senadora más votada de la lista más votada, en noviembre de 2010 asumió interinamente la Presidencia cuando Mujica, entonces mandatario, viajó a España y su vicepresidente, Danilo Astori, a Corea del Sur.

Al hacer uso de la palabra, legisladores de todos los partidos recordaron su labor. Uno de ellos fue el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, que la calificó como una “leyenda tupamara”. “Empecé a descubrir a la mujer atrás de la leyenda tupamara. Imagínese que el antagonismo por las ideas era bastante visible en ese momento y compartimos la primera comisión de la Ley de Urgente Consideración, empezamos a ver gran parte de esas pinceladas y fue una legislatura trágica porque el Uruguay se fundió. La legislatura del año 2000 al 2005 fue algo que nos quedó marcado”, indicó Da Silva.

“Cuando, naturalmente, uno compara las situaciones actuales con las pasadas, figuras como la de Lucía Topolansky se engrandecen. Lucía Topolansky forma parte de una generación absolutamente derrotada en la guerra y absolutamente triunfadora en las urnas, arrolladoramente triunfadora. Las leyendas tupamaras pasaron a ser leyendas de apoyo popular”, agregó.

Asimismo, el senador nacionalista dijo que personalidades como la ex vicepresidenta “no le quedó honor por alcanzar” dado su éxito en las diversas elecciones en las que participó y aseguró que prefiere mil veces más “adversarios duros” como ella y no “adversarios blandos sin argumentos”.

Por su parte, el senador del Partido Colorado Germán Coutinho recordó que coincidió en tres períodos legislativos en el Senado y que no hace mucho tiempo ya le transmitió a él la intención de renunciar. “Me transmitía ese escenario de que con su retiro tenemos un Senado casi 100% renovado, un nuevo Senado, que es algo que no era de estilo”, reconoció.

En este sentido, dijo que con la renuncia de Topolansky se va una “senadora de fuste”, una “adversaria leal” y una “gran trabajadora”. “En el período pasado hay un antes y después cuando se sentó en la presidencia del Senado. Hizo una presidencia leal, ajustada a reglamento y que en varias ocasiones que tenía que marcar alguna diferencia o error lo hacía de forma afectiva y reservada”, recordó.

“Una persona con mucha experiencia de vida, con capacidad de negociación y más negociación. Por tanto, queremos destacar que hoy el Senado pierde una legisladora de fuste, una compañera de este recinto, una adversaria leal y que cuando tenías coincidencias era una compañera que uno la quería tener de su lado, añadió.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, comenzó diciendo que, en la intención de homenajearla en su función de senadora, Topolansky tiene una actitud “permanentemente conciliadora” y que en el corto tiempo que le tocó actuar con ella la legisladora buscó “puntos en común” y siempre aportó ideas desde una “óptica integradora”.

“La actitud negociadora permanente, de preocupación por los distintos temas. Desearle en esta etapa que inicia que tenga el mayor de los logros, en el entendido de que siempre va a ser enriquecedor para el debate democrático”, destacó el senador.

Finalmente, el senador del Frente Amplio Alejandro “Pacha” Sánchez aseguró que no es una licencia más y contó que, fiel a su estilo, no participó de esta sesión. “Una recomendación que nos dio fue no hacer tanto pamento y no le vamos a hacer caso frente a esta renuncia. Para nosotros no es una despedida, porque Lucía Topolansky militante seguirá caminando junto a nosotros, como lo ha hecho desde muy joven”, expresó Sánchez.

“Su vida y su compromiso es para nosotros una obligación a ser fieles a ese compromiso histórico, fieles a esa larga lista de compañeros que fuimos despidiendo, pero que fueron dejando siempre, con compromiso y responsabilidad, que las ideas se militan y que la solidaridad podrá con la codicia. Así que con Lucía nos vamos a reencontrar donde más le gusta, que es en la calle y con la gente. Ahí seguiremos trabajando y soñando con construir un mañana mejor, en donde lo tuyo y lo mío no nos separe. Gracias Lucía por todo lo que nos has enseñado, por tu entrega, por tu compromiso, por tu entrega, gracias por seguir militando con nosotros como el primer día”, concluyó.

Lucía, puede parecer un días más pero para nosotros y nosotras no. Por esto, necesitamos hacerte llegar este mensaje. Porque sabemos que nos seguiremos encontrando donde más te gusta: en la calle y con la gente.

Como nos has enseñado siempre, con razón y corazón.

Gracias. pic.twitter.com/217HD9kbaZ — MPP 609 (@MPP609) March 2, 2022

Montevideo Portal