“Lesión a dignidad” vs. “afirmaciones inexactas”: cruce de Barrera y Pasquet por eutanasia

El exlegislador, dirigente y abogado colorado Ope Pasquet le contestó al abogado de su partido Jorge Barrera, quien días atrás acudió al Parlamento y presentó una argumentación en contra de la legalización de la eutanasia, como propone un proyecto de ley que viene del período pasado y fue impulsado por Pasquet.

“Las afirmaciones de Barrera son inexactas”, lanzó Pasquet y luego aludió al argumento de Barrera sobre que permitir la eutanasia sería como legalizar la esclavitud porque ambas “lesionan la dignidad de la persona”.

Para el exdiputado, el razonamiento del expresidente de Peñarol “da por establecida una premisa que es lo que está en discusión”: “Para Barrera la eutanasia lesiona la dignidad de la persona, entonces, a partir de ahí razona, y yo discrepo con eso”.

“La esclavitud sí lesiona la dignidad de la persona porque elimina su libertad. Pero la muerte no elimina la dignidad de la persona porque todos somos mortales. Entonces, ¿tenemos que creer que todos somos indignos?”, razonó Pasquet.

Asimismo, afirmó que “la muerte causada por otra persona, a pedido del que está sufriendo”, no es algo “indigno”. “Creo que darle medios materiales de ejecución y realización de su voluntad a quien está sufriendo no lesiona su dignidad, sino que le permite defenderla cuando él o ella no puede hacerlo. En este punto discrepamos con Barrera y tantos otros que piensan como él”, apuntaló.

Para Pasquet este tipo de discusiones se “zanjan a través de la ley”.

Por otro lado, enfatizó en que el cuestionamiento efectuado por Barrera de que la ley va en contra del juramento hipocrático de los médicos es “inexacto” dado que la ley permite la objeción de conciencia. “Este proyecto no obliga a nadie a nada: salvaguarda la libertad de todos”, dijo.

Barrera le contestó a todo esto a través de una publicación en X, que fue compartida, entre otros, por el senador colorado Pedro Bordaberry.

“Los regímenes históricos y sociales pueden generar derechos pero respetando los que ya tenemos por ser humanos, porque, de otra forma, no habría regímenes sociales injustos o violatorios de los derechos humanos”, apuntó Barrera. “Y la historia nos demostró que hay regímenes sociales e históricos que violan los derechos humanos”, agregó.

