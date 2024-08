“Le voy a poner horarios”: el sarcasmo de Delgado sobre “dosificar” redes a Bianchi

Política

En el marco de la campaña electoral previa a las elecciones del próximo 27 de octubre, el candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue consultado por Punto de encuentro (Radio Universal) sobre la política y el uso de redes sociales.

Así, fue consultado por Graciela Bianchi, cuya actividad en redes sociales no pasa desapercibida y, muchas veces, se vuelve tendencia por sus cruces. “¿Le vas a dosificar el Twitter a Graciela Bianchi?”, le preguntaron, entre risas a Delgado.

Con sarcasmo, el candidato blanco respondió: “Le voy a poner horarios”. “Yo estoy en la libertad, cada uno puede hacer lo que quiera, es grande. Pero, a veces, cómo hay gente que le gusta expresar emociones y comentar todo por redes sociales, es como una necesidad que hay de mostrar lo que uno hace”, reflexionó.

Delgado habló sobre “la necesidad” de compartir lo que una persona hace tanto en el ámbito político como en el personal. “Me pasa con mis hijos, lo veo. Yo no mostraría cosas que ellos muestran de temas familiares”, ejemplificó.

En su caso, el exsecretario de Presidencia aseguró que “siempre cuida las formas”. “Porque así he sido en mi vida política, así soy: cuido las formas de no perder la capacidad de dialogo. Por eso dije: campaña libre de humo, de no agredir y no descalificar”, expresó.

Delgado aseguró que en su cuenta de X no tiene ningún tuit “agrediendo a nadie”. “Te juego hasta el archivo, hasta el final de los días”, insistió.