“Le querían cortar los dedos”: víctima del copamiento en Playa Hermosa contó cómo fue

El hombre de 71 años que fue víctima del violento copamiento en Playa Hermosa (Maldonado), Carlos Fornari, contó cómo fue el momento en que los tres delincuentes llegaron a la casa, envenenaron a su perro y lo forzaron a entrar para luego atarlo de pies y manos con precintos. Además, también fueron víctimas la nuera y el hijo de Fornari.

La familia tiene un almacén y los ladrones esperaron a que cerrara para luego entrar. “Voy a auxiliar a la perra envenenada y ahí me pegan un culatazo en la cabeza, me tiran y después me entran arrastrando para adentro. Mi hijo y mi nuera trabajan conmigo y recién se habían ido, y yo los llamé por la perra”, contó en diálogo con Telemundo.

Agregó que a su nuera le querían “cortar un dedo” para que dijera dónde estaba la caja fuerte. “Buscaban una caja fuerte que no existe, porque yo nunca tuve”, indicó. “Me pegaron con la pistola en la cabeza, a mi hijo también le pegaron y a mi nuera le querían cortar un dedo para que dijera dónde estaba la caja fuerte que no tenemos. Nunca entendieron que plata no hay en el comercio, que es todo tarjeta”, agregó.

Sobre el final del testimonio, Fornari rompió en llanto y aseguró que trabaja “por necesidad”. “No puede ser la inseguridad que hay”, concluyó.

