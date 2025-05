“Le pegaba porque creía que no era su hija”: bebé de un año muere atormentada por su padre

Internacionales

La policía brasileña investiga la muerte de una bebé de un año que fue encontrada el sábado dentro de su casa en la localidad de Cariacica, en el estado de Espírito Santo. Cuando los servicios de emergencia médica llegaron al lugar, encontraron muerta a la pequeña Maya Simor Pereira y constataron evidentes señales de violencia en su cuerpo.

La niña vivía desde hacía dos meses con su madre, su padre y su abuelo paterno en una casa del barrio de Porto. Anteriormente, padre, madre e hija vivían en la zona rural de Santa Leopoldina, en la región montañosa de Espírito Santo.

La madre de la niña es una mujer de 19 años, que está embarazada de 9 meses. Después de prestar declaración a la policía, dijo que, el día de la tragedia, su marido mantuvo a la pequeña en el dormitorio y no dejó que ella entrara.

“Después de almorzar, al mediodía, la llevó a la cocina, pero ella me vio y empezó a llorar. Entonces, la llevó al dormitorio y la golpeó. No me dejó entrar a la habitación”, dijo la joven —que prefirió no revelar su identidad— en declaraciones recogidas por el portal noticioso G1.

Según la madre, la niña era atacada constantemente porque el hombre no creía que Maya fuera su hija. Además, detalló que una lesión por mordedura encontrada en el cuerpo de su hija fue infligida por el hombre. “Fue él quien le mordió el brazo”, dijo.

“Empezó a golpearla después de que cumpliera siete meses porque, para él, no era su hija. No pude hacer nada porque tenía miedo. [...] Me atacó dos veces, intentó estrangularme con una corbata y en otra ocasión me golpeó con una cadena de motocicleta”, denunció la joven.

La madre solo pudo entrar a la habitación luego de que el agresor se marchara, y entonces notó que la pequeña no respiraba. En ese momento decidió pedir ayuda a su suegro, que trabajaba cerca.

“Recibí la llamada y pregunté qué pasaba. Ella dijo que la niña se había enfermado. Cuando fui a levantarla, estaba helada”, contó el abuelo de la víctima, quien tampoco quiso que se divulgara su nombre.

Fue el suegro de la mujer quien, sobre las 18 horas, pidió una ambulancia. Además del ya mencionado mordisco, los médicos hallaron varios moretones en los brazos y piernas de la niña, y también una magulladura en un ojo.

La Policía Científica acudió al lugar, y madre y abuelo fueron conducidos a una sede policial a declarar. El agresor no estaba en la casa ni en las inmediaciones.

“Mandó un mensaje y grabó un video diciendo que estaba cerca de la comisaría y que se iba a entregar”, dijo la mujer.

Según informara el periódico local A Gazeta, el sujeto se entregó el domingo a la policía y confesó el crimen.

De acuerdo con el citado medio, el hombre fue identificado como Thiago Colodoni Barcelos, y afronta cargos por homicidio agravado por violencia doméstica y de género; podría recaer sobre él una pena de hasta 40 años de presidio.