Política

“Le dieron la tarea de ser más agresiva de lo que es”: Fernando Pereira contra Bianchi

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue invitado al programa La Fórmula Stream, conducido por Alejandro Amaral y Paula Scorza, en el que se refirió a su vínculo con Graciela Bianchi.

“Yo a Graciela la conozco, y ella también me conoce. Sabe la cantidad de horas que dedicamos a acordar el mejor convenio de la historia del Uruguay en materia de educación pública, tanto para los alumnos como para maestros, profesores y docentes de educación física.”, sostuvo el político.

Además, agregó que no se juntaría a tomar un café con ella, aunque “en su momento hubiera cenado”. Según explicó, esto no se debe a la salida de Bianchi del FA, ya que, tras abandonarlo, el vínculo continuó “lo más bien”.

Sin embargo, Pereira sostuvo que hubo “un momento en el que se ve que le dieron una tarea de ser más agresiva de lo que ella es”. “Ella no es así: es una persona que piensa muy bien, que analiza, que en el trato privado es muy correcta, que es profunda, que fue muy solidaria en su momento”, puntualizó.

“En momentos duros, estaba”, resaltó, aunque desconoce qué cambió en ella. “Lo que no debería haber cambiado es el vínculo personal, y sin embargo cambió. Fue como volviéndose mala”, subrayó.

“Cada tanto, me engancha y me corre un rato. A mí no me duele, igual. Hace mucho tiempo que hice terapia para que estas cosas no me dolieran”, sentenció.





Montevideo Portal