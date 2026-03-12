“Las altas temperaturas no se van”: mirá el pronóstico de Inumet para este fin de semana

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un fin de semana con abundante nubosidad y algunas lluvias aisladas, especialmente en zonas del este y la franja costera, mientras que las temperaturas comenzarán a subir hacia el domingo, anticipando un inicio de semana caluroso en varias partes del país.

Para este viernes, el organismo pronostica cielo nuboso a cubierto, con mayor presencia de nubes en el este y noreste, donde existe probabilidad de precipitaciones escasas. En el sur del país también se espera la formación de nieblas durante la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día. Las temperaturas máximas rondarán los 26 a 30 °C dependiendo de la zona, mientras que las mínimas se ubicarán entre 15 y 17 °C.

El sábado se mantendrá la tendencia de cielos mayormente nubosos y se prevé un aumento de la nubosidad a lo largo de la jornada. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados y de escasa intensidad en la costa sur y el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 26 a 29 °C, con mínimas entre 15 y 17 °C.

Para el domingo, en tanto, Inumet señala que durante la madrugada aún podrían registrarse lluvias débiles y aisladas en la zona costera, aunque con el correr de las horas la nubosidad comenzará a disminuir. A partir de ese momento se prevé un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas que alcanzarán entre 29 y 32 °C según la región.

De acuerdo con el organismo meteorológico, este aumento térmico continuará durante los primeros días de la semana, lo que anticipa un comienzo de semana bastante caluroso en distintas zonas del país

