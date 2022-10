“¡Ladrones!” El precio para visitar la tumba de Isabel II indigna a sus admiradores

Tras el velorio de la reina Isabel II el pasado 19 de septiembre, en la King George Memorial Chapel, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, se anunció el precio de la entrada a la tumba del monarca. Una vez que se conocieron las tarifas, numeroso admiradores d la difunta reina se volcaron a las redes sociales a reclamar por lo oneroso de los costos.

La reina fue enterrada en la capilla junto a su esposo, el príncipe Felipe, y sus padres, el rey Jorge VI, e Isabel, la reina madre.

Una lápida construida con mármol negro colocada en el piso registra los nombres de los cuatro miembros de la realeza británica, junto con sus fechas de nacimiento y muerte.

Según informara el portal noticioso UOL, las entradas para el público en general tienen un precio de 28,50 libras, suma equivalente a 1.335 pesos uruguayos. Y si bien las atracciones londinenses no se caracterizan por ser económicas, el túmulo real es probablemente la más cara.

A modo de ejemplo puede señalarse que la entrada a la Torre de Londres cuesta unas 11 libras, y el ingreso más caro al Museo de Sherlock Holmes, en Baker Street, alcanza las 16 libras.

Debido al precio de las entradas, varios fanáticos de la monarca llamaron a los miembros de la monarquía "ladrones" en las redes sociales.

Un usuario de Twitter se burló de la situación y fustigó a la familia real británica.

"La familia real son unos ladrones. A partir de la semana que viene puedes pagar 28,50 libras esterlinas para ver el lugar de descanso de la reina. ¡Disfrútalo!".

"Es posible que este ni siquiera sea el lugar de descanso final de la reina. La atracción podría volverse tan rentable que podrían llevarla de gira", agregó otro internauta.

The Royal Family are grifters. As of next week you can pay £28.50 to see the Queen's final resting place. Roll up! Roll up!