¿Lacalle llamará al ganador del balotaje? Su recuerdo de lo que hizo Vázquez en 2019

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este lunes sobre si en la noche del domingo llamará por teléfono al triunfador del balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.

En su respuesta, el mandatario recordó la llamada que recibió del por entonces presidente Tabaré Vázquez cuando en 2019 ganó el balotaje ante el frenteamplista Daniel Martínez.

“Espero poder llamarlo el domingo [al ganador]. ¿Por qué digo ‘espero’? Porque me acordé de hace cinco años. Hace cinco años me llamó el presidente Vázquez, pero no me felicitó. Y yo le dije: ‘Pero presidente, Uruguay no se puede ir a dormir sin un presidente electo. Si todos sabemos que esto ya está’. Y obviamente el presidente Vázquez me dijo que hasta que el candidato del Frente Amplio no lo reconozca... Y bueno”, contó en una rueda de prensa.

“Yo espero que el domingo —aunque falten los votos observados, que ya se sabe más o menos la tendencia que tienen—, si hay un claro ganador, que se reconozca. Y yo ahí levanto el teléfono y lo llamo”, añadió.

Lacalle manifestó su disposición a iniciar la transición de inmediato. De hecho, dijo que en lo que resta de su mandato tiene “algunas decisiones para tomar”, pero que antes de hacerlo hará consultas a quien sea electo.

“Porque tampoco voy a tomar un camino que dentro de 90 y pico de días se dé vuelta para atrás. La transición tiene que ser bien abierta, dejarle los organismos libres cuanto antes, para que el 1° de marzo se puedan meter para adentro y ya empezar con su gestión”, aseveró.

