“La verdad, no me afecta”: la respuesta de Blanca Rodríguez ante dura crítica de Petinatti

Locales

Montevideo Portal

La senadora frenteamplista Blanca Rodríguez fue consultada en las últimas horas por las críticas que recibe por parte de sus colegas de la oposición y de distintos comunicadores, en especial por el comunicador radial Orlando Petinatti.

Entrevistada en el programa Sin piedad (VTV), Diego González, conductor del ciclo junto a Eduardo Preve, le recordó a la legisladora que había sido “muy criticada” en su corta estancia en la política y le preguntó sobre si estaba al tanto de un comunicador que la tenía “de punto”.

Ante esto, Rodríguez respondió que “no sabía” sobre este último aspecto. “Yo tengo esta cosa de baja susceptibilidad; lo que no [me afecta], no me entero. Yo no estaba exonerada de críticas; siempre ocupé un lugar muy visible”, aseguró.

Frente a esa respuesta, González leyó un extracto de un editorial que Petinatti —nombrándolo— hizo el pasado 28 de noviembre en su programa, Malos pensamientos, en el que calificó a la exconductora de Subrayado como “la persona más nociva que entró en la política”.

Además, la tildó de “persona mala leche”, la acusó de “mentir para instalar un relato falso” y dijo que estaba “subestimando a todo el Uruguay y en especial a sus votantes”. Esto se dio tras unas afirmaciones que hizo en el Senado, acerca de que “el diseño moderno de las políticas sociales” en Uruguay había comenzado durante los gobiernos frenteamplistas.

Una vez que González recitó dicho fragmento, Rodríguez contestó: “Ay, pobre. La verdad es que no me afecta, porque todos sabemos que no es así. Tiene que ver con para qué usa el micrófono; yo nunca usé el micrófono para eso”.

Consultada sobre a qué le atribuía las críticas de Petinatti, la legisladora confesó “no tener idea”, porque no conoce “su cabeza” ni “nada de lo que dice”.

“Con los colegas de la oposición tengo el diálogo que se puede tener; en las comisiones el trabajo es fantástico porque ahí trabajamos y construimos acuerdos. En el plenario hay mucho acting para las redes y mucha performance muy histriónica”, añadió.

Montevideo Portal