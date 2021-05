“La situación exige cautela”: consejos del GACH para las reuniones del Día de la Madre

Locales

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara al próximo domingo, que se celebra el Día de la Madre. La agrupación de expertos señaló que "la situación exige cautela" porque la mayoría de la población no está vacunada y porque "falta evidencia" acerca de la protección de la vacuna en cuanto al riesgo de contagiar a otros.

En un documento al que accedió Montevideo Portal, el grupo de asesores señaló que "desde comienzos del mes de marzo la vacunación contra el COVID-19 se lleva a cabo a un buen ritmo en todo el país". Es que la mayoría de los adultos mayores de 80 años recibieron "las dos dosis de la vacuna Pfizer" y "gran parte de los mayores de 70 años están al menos con una dosis de esta vacuna".

No obstante, "a pesar del buen ritmo de vacunación de los adultos mayores y fundamentalmente de aquellos que están en residenciales, el porcentaje de la población general que ha recibido por lo menos la primera dosis y han transcurrido 15 días aún es bajo", por lo que aún se está "lejos de la inmunidad de rebaño".

El GACH detalló que actualmente hay "gran circulación comunitaria" del virus y "un muy elevado número de contagios y de fallecimientos diarios".

"Considerando además la falta de evidencia sobre la protección de la vacuna en cuanto al riesgo de contagiar y de trasmitir la enfermedad a la población no inmunizada, y el plan de vacunación con diferentes plataformas vacunales, se conforma un escenario que da pocas certezas y requiere que la población de adultos mayores continúe con los cuidados que venía manteniendo hasta el momento, a fin de evitar mayores contagios", detalló el GACH.

Como "la situación exige cautela", el grupo de científicos realizó una serie de recomendaciones dirigidas a aquellas personas que tengan pensado reunirse por el Día de la Madre, que se celebra este domingo.

Para visitar a los residentes de establecimientos de larga estadía (Elepem), el GACH aconseja "mantener el régimen de visitas a través de la agenda"; que las reuniones "en lo posible se realicen en espacios abiertos o bien ventilados"; y que quienes ingresen a los residenciales se higienicen las manos y mantengan su tapabocas correctamente puesto durante todo el encuentro.

El GACH señaló que "los visitantes completamente vacunados (dos dosis y pasados los 15 días de la última dosis) que acrediten estar en la misma condición contra el COVID-19 podrán mantener contacto físico por períodos cortos, de lo contrario mantendrán el distanciamiento físico durante la visita".

Además, el GACH sugirió que ninguna visita dure más de 30 minutos y que los familiares no circulen por el residencial. El informe indica además que "luego de que se retire (el visitante) se realizará la limpieza e higiene del espacio de la visita". A su vez, el GACH señaló que "si bien el residente autoválido tiene la autonomía para decidir, las salidas del establecimiento no están recomendadas por el alto riesgo de contagios intrafamiliares".

Fuera de los residenciales

En cuanto a aquellas personas mayores que no viven en residenciales, el GACH señaló que "la familia debe mantener la burbuja (los convivientes), extremando las medidas de cuidado personal para proteger a los mayores".

"A la hora de reunirse con un adulto mayor se deben considerar dos variables: quiénes están vacunados en el grupo familiar y en el hogar, y si son convivientes o no. Personas del mismo grupo familiar totalmente vacunadas se podrían reunir con el adulto mayor, si este está también vacunado en forma completa", indicó el GACH.

"El adulto mayor se debe considerar como población de riesgo para COVID-19, por lo tanto no debería compartir una reunión familiar, ni debería ser visitado por adultos, jóvenes no vacunados o niños", añade el informe de los expertos.

El GACH enfatizó que "el adulto mayor no vacunado no debería visitar casas de familiares donde existen personas no vacunadas". Pero, a su vez, "todos los adultos mayores, vacunados o no, deberían usar mascarilla y mantener distanciamiento físico en lugares públicos concurridos".

Como durante toda la pandemia, el GACH sugirió "evitar los lugares concurridos". En el informe se indicó que el Día de la Madre "suele ser el más concurrido del año a los restaurantes", por lo que se pidió evitar la ida a estos lugares.

"Falta menos para salir de esta situación, posterguemos los festejos para cuando se vuelva a la normalidad", concluyó el GACH en su publicación.

