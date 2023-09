¿La separación de bienes le cambia en algo a Sartori? Esto dijo la presidenta de la Jutep

Locales

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Gabriela di Longo, se refirió este viernes al caso del senador Juan Sartori y explicó en primer lugar que el legislador tiene 15 días para presentar la declaración jurada de su esposa, de lo contrario será publicado en la web del organismo como funcionario público omiso y se notificará al Parlamento para que se le retenga el 50% del sueldo.

En diálogo con Informativo Sarandí, la presidenta de la Jutep aclaró que no hay ningún tipo de repercusión en que Sartori y su esposa tengan separación de bienes por capitulaciones porque en la ley 17.060 queda bien claro que todos los funcionarios públicos obligados deben presentar esa información estén casados o sean concubinos.

“Cuando en el artículo 12 refiere a la declaración jurada que deben presentar los funcionarios obligados, ahí disponen varios literales de qué contiene esa declaración jurada. Y dice bienes muebles, inmuebles, de la cónyuge, de la concubina, de los hijos o de las personas que tenga bajo su patria potestad o tutela, abarca muchas situaciones”, señaló.

“La concubina no tiene ni siquiera ganancialidad y, sin embargo, si están en concubinato, tienen que presentar la declaración de bienes. La ley es clara. Si la ley dijera ‘excepto que estén separados de bienes’ perfecto porque ahí hay una excepción y los que están separados de bienes no tendrían que presentar todo este patrimonio”, agregó.

Consultada sobre el argumento de Sartori en referencia a que es una ley arcaica o de otro siglo, di Longo respondió que todo funcionario, y más cuando ocupan cargos de relevancia, debería de saber a qué está obligado cuando ingresa a esos cargos, además de que está muy claro para qué está esta ley, es decir, cuál es el fin último de esta obligación: controlar lo que es la corrupción o el conflicto de intereses de un legislador o autoridad.

“La sanción en el artículo 16 de dicha ley. Primero se notifica, que es lo que se decidió ayer, dar el primer paso de acuerdo con la normativa. Se le notifica que si no presenta la declaración jurada en el plazo de 15 días se lo considera omiso, se publica en la página de omisos de la Jutep y después manda notificar al organismo, en este caso al Parlamento, que ya es omiso y que se le debe retener el 50% del sueldo. Hasta ahí es donde debe intervenir la Jutep”, indicó, y agregó que la ley también establece que en caso de no presentar la declaración jurada el organismo lo considera una falta grave y no podrá realizar ninguna actividad pública hasta que lo presente.

“Sí puede terminar la legislatura porque la única consecuencia es declararlo omiso y retenerle la mitad del sueldo. Y ojo que en esta situación puede haber varios funcionarios públicos cuyas declaraciones juradas están publicadas. La diferencia entre los omisos que tiene la Jutep publicada es que son casos de funcionarios públicos que no presentaron ninguna denuncia de toda su función o alguna que no presentaron”, señaló, y destacó que la investigación por Sartori surge de una denuncia por lo que los funcionarios que están omisos, pero no investigados puede cambiar de un momento a otro.

Finalmente, la presidenta de la Jutep aseguró que no tiene conocimiento de que haya existido en la historia de nuestro país una persona que no pudo ejercer la función pública por no presentar su declaración jurada, por lo que el caso de Sartori sería histórico.

Asimismo, destacó que en la última Rendición de Cuentas solicitaron un artículo para multar a aquellos organismos que no cumplen con la función de retener el 50% del sueldo, cosa que ocurre en varios lugares, según di Longo.

Eso genera, según dijo, “frustración” en las autoridades de contralor a nivel general. “Uno se siente frustrado, la palabra que yo he encontrado en estos siete meses y poco que estoy en la función. Cuando hablo en reuniones con gente de la Senaclaft [Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] me siento apoyada porque estamos todos en la misma”, concluyó.