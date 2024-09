“La saqué regalada”: hombre se salvó por reflejos de que lo pisara un auto en el Centro

Locales

Un hombre, que estaba sentado en la esquina de las calles Cerro Largo y Yí del Centro, se salvó, gracias a sus reflejos, de que lo pise un auto que impactó con otro, descarriló y se metió en la vereda justo en dirección a donde se encontraba.

El hecho ocurrió sobre el mediodía de este jueves. Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad y muestran cómo el trabajador, que se encontraba en su hora de descanso, estaba sentado en el marco de la ventana del local en donde trabaja cuando vio que se le acercaba el auto y logró ponerse de pie. Si bien el vehículo lo impactó, solo sufrió heridas leves.

“Estaba entretenido con el teléfono escuchando música y sentí el golpe. Cuando miro tenía el auto a un metro y medio. A lo único que atiné fue a tirarme para un costado”, contó a Telenoche (Canal 4) el hombre, identificado como Mario.

Luego sumó: “Fue rapidísimo. Me pegó, caí contra la pared. Atiné a levantarme y sentarme ahí. Después, por suerte salieron todos los compañeros a calmarme y eso”.

El hombre detalló que, al momento del hecho, le faltaban 20 minutos para volver a trabajar. Y que, por lo general, va a otro lugar para disfrutar de su hora libre. “Dio la casualidad de que estaba ahí porque justo había un compañero que estaba hablando por teléfono y no quise molestarlo”, dijo.

En esta línea, relató que, cuando vio el video de la cámara de seguridad, le “volaba la presión”. “No podía creer todo lo que me pasó, salí regalado”, consideró. “Si no me pegaba de costado quedaba abajo del auto”, sumó.

Además, relató que sus compañeros de trabajo le dijeron que, a partir de ahora, debe celebrar su cumpleaños cada 5 de setiembre. “Voy a tener que festejar dos veces ahora”, dijo con humor.

