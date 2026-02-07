“La red de operadores sigue funcionando”: el descargo de Bianchi tras cruce con periodista

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi realizó una serie de posteos en sus redes sociales vinculados a la polémica generada en torno a la discusión que mantuvo el pasado miércoles con el periodista de Canal 5 Gustavo Guisulfo durante una conferencia de prensa en el Parlamento acerca del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el contrato con Katoen Natie.

En dicha instancia, el comunicador realizó una pregunta sobre la anulación por parte del tribunal de una cláusula que estaba en el contrato y la legisladora intervino, generando una discusión en la que dijo que lo planteado era una “estupidez”. Tanto el sindicato del canal público como la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se solidarizaron con él.

En las últimas horas, Bianchi volvió a arremeter contra Guisulfo en su cuenta de X. La senadora subió capturas de publicaciones realizadas años atrás por el periodista en apoyo a la causa de los familiares de detenidos desaparecidos y del estudiante del IAVA Gerónimo Sena. “El verdadero periodista debe evitar trabajar bajo el prisma de sus ideas político partidarias, excepto que se dedique al periodismo de opinión”, criticó.

“Recuerden: si yo reacciono es con fundamento, aunque pueda no ser el momento. Pero soy de las que prefiero hacer y no postergar o callar por razones de oportunidad. En la vida hay que hacerse cargo, no victimizarse y vivir sin miedo; solo así somos libres”, agregó.

En otro tuit, Bianchi dijo tener “clara la filiación” del comunicador. “Se cuidó relativamente cuando la Coalición Republicana estaba en el gobierno, aunque los que nos preocupamos de la ‘batalla cultural’ lo sabemos, por intuición o por estudio”, resaltó.

“Tengo excelente relacionamiento con los periodistas y cuando entiendo que se vulnera la ética lo hago notar. Nuestro gobierno fue objeto de operaciones de prensa muy bien organizadas con mucho financiamiento; esto es lo que cuestiono y pongo en evidencia. No supimos responder adecuadamente y el ciudadano es sorprendido en su buena fe”, agregó.

“La forma que se está distorsionando la sentencia del TCA es además de alevosa y mentirosa, la prueba que la red de operadores, alguno en forma más evidente que otros, sigue funcionando. La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de la democracia; quien miente u opera, deben ser puestos en evidencia. Dependerá de los ciudadanos y de la ética profesional lo que suceda; de ninguna autoridad. Eso sucede en las dictaduras que esas mismas personas defienden”, finalizó.

