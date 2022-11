“La próxima te rompo la cara”: Bullrich estalló en público contra un correligionario

Internacionales

“Conmigo no se jode” le dijo a Felipe Miguel, mano derecha del gobernador Horacio Rodríguez Larreta.

En las últimas horas coro estado público un video registrado el pasado 24 de octubre, durante la presentación de Para qué, segundo libro del exmandatario argentino Mauricio Macri, evento celebrado en La Rural de Buenos Aires.

"La próxima te rompo la cara", suelta la titular del PRO. Curiosamente, la amenazada no va dirigida contra un adversario político sino contra alguien de su mismo partido: Felipe Miguel, segundo al mando en el Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires.

En el registro se aprecia cómo Miguel intenta quitar hierro a la situación y abraza a su correligionaria, quien no se muestra sensible a ninguna maniobra de apaciguamiento. Mientras tanto, otros dirigentes del mismo partido observan incomodos la situación.

"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, te aviso, te lo aviso así directamente" (. . . ) "Te lo digo, conmigo no se jode", advirtió Bullrich.

Según informa el medio local Cronista, el disgusto de Bullrich se debería a las repetidas comparecencias televisivas de Miguel, ocasiones en las que habría emitido comentarios desfavorables hacia ella.

Posteriormente, Miguel fue consultado acerca del incidente.

"fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable", dijo en declaraciones a Radio Mitre.

"Además, si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso. Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece", aseguró.

Patricia Bullrich amenazó al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel ?



??“No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”, le advirtió durante la presentación del libro de Mauricio Macri.pic.twitter.com/h2gTynlYvz — El Destape (@eldestapeweb) November 1, 2022