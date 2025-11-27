“La mejor fiscal de Corte que podemos tener”: Javier García pidió designación de Ferrero

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Javier García planteó al Ejecutivo que envié al Parlamento la venia para la designación de Mónica Ferrero como fiscal de Corte. Además, destacó la labor de la titular del Ministerio Público.

El legislador aseguró que en un “tema que hay tantas diferencias, el gobierno podría tener una decisión que resuelva el tema que hace tiempo hay que resolver, que es enviar la venia para designar de fiscal de Corte a Mónica Ferrero”.

“Sería una muy buena señal que todo el sistema político coincidiera en designar como fiscal a la mejor fiscal de corte que ha tenido el Uruguay desde que se creo la institución, que es Ferrero”, dijo en conferencia.

García destacó a Ferrero. “No solo por su experiencia profesional, ni su idoneidad, sino que ha demostrado con los hechos que le tocó vivir que por algo el crimen organizado y el narcotráfico la tienen como enemiga”.

“Si es enemiga del crimen como lo es, es la mejor fiscal de Corte que nosotros podemos tener, sería una buena cosa que el sistema político se encontrara en el respaldo de Ferrero”.

La fiscal fue víctima de un atentado el pasado 28 de setiembre, cuando dos delincuentes ingresaron a su casa y dispararon varias veces, rompiendo varios objetos de la vivienda. Ferrero se encontraba dentro de la casa al momento del hecho.

Tras esto, el Ministerio del Interior (MI) comenzó una investigación y hasta el momento, la justicia imputó a siete personas involucradas en el atentado. El pasado miércoles, el ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo presente en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde brindó a los legisladores integrantes de la comisión detalles sobre el estudio del hecho.

Montevideo Portal