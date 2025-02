“La ley pareja para todos”: senador criticó a Lacalle por cómo condujo su moto en La Barra

Política

El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Antonini apuntó contra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, después de que se viralizara un video en el que circulaba en su moto por La Barra (Maldonado).

El candidato departamental para la comuna de Maldonado cuestionó a Lacalle Pou por “no respetar las normas de tránsito”.

“Todo bien que el presidente conduzca su moto. Lo que no entiendo es por qué no respeta las normas de tránsito. Para cualquier trabajador en Maldonado andar en moto sin chaleco refractario significa una multa. La ley pareja para todos”, escribió Antonini en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que cuestionan a Lacalle Pou al andar en motocicleta. El pasado enero de 2024, el mandatario condujo su Harley Davidson con un casco que no estaba habilitado.

En ese entonces, el director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, se refirió al video en el que se lo ve paseando en moto por Punta del Este.

Los dichos de Pígola estuvieron relacionados con los del secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Jorge Alfaro, quien dijo que “deberán multar al presidente”.

Pígola, al ser consultado por Montevideo Portal, explicó que el mandatario en las imágenes se encuentra en infracción porque no posee casco habilitado y tampoco un chaleco reflectivo. “No está en nuestra jurisdicción porque estaba en una zona portuaria”, añadió.

“Salvo que la campera sea reflectiva, que puede ser, el casco no está habilitado y eso se nota”, indicó el jerarca comunal. De igual forma, Pígola reparó en que “por videos no se puede multar a nadie”. “Si lo ven los inspectores, lo multan. De eso estoy casi seguro”, aseguró.

Por su parte, Alfaro aseguró que la Inspección de Tránsito de Maldonado lo “debería multar”. “Para nosotros es un ciudadano común y para la Dirección de Tránsito también lo será”, sostuvo.