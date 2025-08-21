“La leche para la cuneta” y “escena repetida”: los videos que circulan entre tamberos

Política

Los tamberos de distintos puntos del Uruguay han vuelto a alertar que en las últimas horas debieron desperdiciar leche a causa del conflicto que atraviesa el sector.

Un video que circula entre productores, al que accedió Montevideo Portal, muestra las imágenes de un tambo con sus tanques llenos, y la voz de un productor que relata sobre la necesidad de ordeñar a las vacas, por lo que procede luego a tirar el producto.

“Se va la leche para la cuneta. No queda otra”, repite varias veces el hombre, que dice sentir “impotencia” ante la situación. “Hay 200 vacas para ordeñar y no hay respuesta de recolección. Y ellas no pueden sufrir”, señala también.

Otro video fue compartido en redes por el productor Justino Zavala, de la Agremiación de Tamberos de Canelones, quien alertó que se trata de una “escena repetida en estas horas”.

Los productores señalan que se ven afectados por las medidas del sindicato de trabajadores de Conaprole, en conflicto luego de que la empresa anunciara el cierre de una planta en Rivera. La afectación se da en la recogida del producto en los tambos, aunque apuntan también a que el procesamiento de la leche está muy afectado, según afirmaron desde el sector.

Los productores también remarcan la imposibilidad de dejar de ordeñar, ya que se pone en peligro la salud de la vaca y, además, se afecta su productividad futura.

