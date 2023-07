“La izquierda sin feminismo se queda renga”: realizan primer Encuentro de Feminismos de FA

Política

Con la presencia de militantes de todo el país, se realizó el primer Encuentro de Feminismos del Frente Amplio (FA) en el Club Platense, que se llevará a cabo durante este sábado y domingo. Según señaló la fuerza política en su web, el objetivo de la reunión es “debatir y construir entre compañeras, compañeros y compañeres identificados con la causa de la igualdad de género y feminismos”. La vicepresidenta del partido Verónica Piñeiro dijo a las personas presentes: “La izquierda sin feminismos se queda renga”.

“¿Quiénes no han sido interrumpidas sistemáticamente en una reunión política cuando están haciendo uso de la palabra? ¿Quiénes de nosotras no han vivido situaciones en las que luego de exponer un documento, viene un compañero y lo expone de nuevo? Esto nos pasa usualmente a las mujeres, quizá los compañeros no se dan cuenta, pero estos son rasgos de una cultura patriarcal que tenemos que desterrar”, cuestionó Piñeiro.

Asimismo, la vicepreseidenta aseguró que los programas del FA “han incorporado reivindicaciones centrales del movimiento feminista uruguayo”. Según Piñeiro, la fuerza política a la que pertenece “ha sido protagonista en la materialización de esas reivindicaciones en políticas públicas y derechos”.

"Fuimos pioneros en incorporar la perspectiva de género en los gobiernos departamentales. A las izquierdas no les ha sido fácil abordar desigualdades desde una perspectiva interseccional. Es decir, entender que son complejas”, puntualizó, y agregó: “Pero también no les ha sido fácil entender que las sociedades son desiguales por ser capitalistas, pero también por ser patriarcales”.

“El feminismo tiene en su ADN reivindicaciones transformadoras que buscan la liberación de la dominación, la igualdad y la justicia”, consideró Piñeiro.

Por otro lado, el presidente del FA, Fernando Pereira, expresó: “Nadie puede ser más que nadie. Reafirmamos desde la fuerza política toda nuestro compromiso de que estas políticas no llegaron para ser un gran acto del todo el país, sino para quedarse, profundizarse, generar las condiciones para ir a la igualdad, a la paridad. Nadie tiene dudas de que vamos a ir hacia la paridad”.

En el encuentro estuvieron presentes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; la senadora Amanda Della Ventura, la exlegisladora Lucía Topolansky, Yamandú Orsi, entre otros integrantes de la fuerza política.