“La habían amenazado”: relato de madre de la niña que resultó politraumatizada en escuela

Tatiana Maristan, la madre de Valentina, la niña de 12 años que el pasado jueves fue brutalmente atacada en la escuela n° 98 de Paysandú —en horario escolar—, dio su testimonio y contó que el motivo de la pelea fue porque su hija defendió a otra compañera que había sido golpeada un día antes.

La mujer relató que la niña le había advertido que fue víctima de una amenaza por parte de otras dos compañeras de clase, quienes dijeron que sus primas iban a ir a golpearla a la salida.

El conflicto se gestó después de que la víctima defendiera a otra compañera que había sido agredida por otras alumnas. La madre notificó la situación al centro de estudios, pero no contempló que Valentina podía ser agredida durante el horario escolar.

“La habían amenazado de que la iban a venir a buscar a la hora de la salida. Le dije que yo iba a ir. Nunca me imaginé ni me esperé que me llamaran en horario escolar, que iban a estar adentro del instituto pegándole”, dijo Maristan en rueda de prensa consignada por Telemundo.

La madre relató que recibió una llamada de la escuela, en la que le advirtieron que un grupo de jóvenes había ido en el horario del recreo e ingresado al instituto, donde Valentina resultó “politraumatizada”.

Una vez en el centro de estudios, la madre se encontró con las autoridades y la Policía. La ambulancia llegó 20 minutos después. “Estaba golpeada. Tenía hielo en la cabeza. Al llegar, empezaron a atenderla y asistirla, que fue cuando la enfermera se enojó porque estaba politraumatizada y le había dicho que solo había sido una peleíta de unas niñas”, señaló la mujer.

Los médicos trasladaron a la niña y a su madre al hospital, donde le hicieron los primeros análisis que derivaron en una internación. “El golpe fue una patada o rodillazo que dañó el bazo, que está lastimado, pero no perforado”, relató Maristan.

Valentina deberá permanecer en reposo y seguir una dieta líquida porque cualquier movimiento puede afectar su bazo y causar sangrado.

La madre de la menor de edad comentó que la agresión en banda no se trata de un hecho aislado, dado que, hace dos días, otra estudiante fue atacada por alumnas de la escuela en el baño.

La familia de los alumnos de 6° año emitieron un comunicado en el que manifestaron preocupación por el episodio de violencia ocurrido. “Como medida de protesta y para exigir acciones que garanticen la seguridad de nuestros hijos, hoy decidimos no enviarlos a clase”, añade el texto.