“La guampa de los montevideanos”: Caggiani cruzó a Da Silva por elecciones departamentales

Política

El senador Daniel Caggiani salió al cruce con Sebastián Da Silva después de que dijera que el resultado de las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo “depende del tamaño de las guampas de los ciudadanos montevideanos”.

En diálogo con Se arregla el mundo (FIPO), el legislador blanco sostuvo que la “oportunidad” de que el Partido Nacional gane las próximas elecciones en Montevideo “depende de las ganas que tengan de pegarle un cachetazo a esta desidia”.

Da Silva sostuvo entonces que el resultado electoral “no depende de Martín Lema”, sino de “cuán masoquista quiere ser el frentista en Montevideo”.

Asimismo, el dirigente de Espacio 40 apuntó contra el candidato frenteamplista Mario Bergara, el favorito según las encuestas. “Es como el agua fanta. Es insípido, no tiene fuerza, no le gusta. ¿Alguien ve a Mario Bergara en los asentamientos, en la rambla de Euskal Erría? Yo no lo veo. Es un banquero, se formó en Berkley”, sostuvo.

Después de que se difundieran las declaraciones de Da Silva, Caggiani cuestionó a su par de la oposición por “intentar denigrar personalmente a Mario Bergara, que es el candidato con mayores posibilidades de ser el intendente, y tratar a todos los montevideanos de guampudos”.

“No creo que sea ni el talante ni la estrategia de campaña de Martín Lema en Montevideo. Es más, debería desmarcarse públicamente de esta forma de hacer política. Además, que no aporta una sola idea para mejorar la ciudad es una gran máquina de piantar votos”, expresó el dirigente del Movimiento de Participación Popular.