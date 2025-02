“La fulminaron en 20 minutos”: investigan muerte de una joven en el Hospital de Maldonado

Policiales

La Fiscalía general de la Nación y el Ministerio de salud Pública llevan adelante sendas investigaciones acerca de la muerte de Macarena Bermolen, una joven de 20 años que falleció en diciembre pasado en el Hospital de Maldonado.



“Siente dolores abdominales, va al Hospital y le dan calmantes, la mandan a la casa, vuelve y ahí queda en observación”, contó el abogado Santiago Mirande, patrocinador de la familia de la fallecida, en el programa Hasta el Hueso, de Canal 2, que conduce Nicolás Núñez.



Posteriormente, en declaraciones al programa Página central, de la emisora puntaesteña, Mirande ofreció más detalles sobre el caso.



“El día fatídico ya no sentía dolor, solo estaba esperando un resultado que habían enviado a Montevideo. Ingresa una enfermera que aún no está identificada, le aplica una medicación y básicamente la fulminaron en veinte minutos”, narró.



El abogado indicó que en la historia clínica de Macarena no está consignado que se le haya aplicado una medicación ese día, por lo tanto tampoco hay datos de la enfermera.



Sin embargo Mirande recabó información que calificó como “datos internos del hospital”, y que —sostuvo— apuntan a que la medicación era morfina. “Ella era alérgica a la morfina, como surgía de su historia clínica”, señaló.



“En este caso es muy evidente la responsabilidad”, consideró el representante, quien sugirió la posibilidad de que se hubiera producido una confusión en la sala. “Había una cama con una señora mayor al lado, quizás se equivocaron de medicamento, lo cierto es que la mataron, […] hay una persona que mató a una gurisa inocente”, remarcó.



De acuerdo con la citada emisora, el caso fue denunciado policial y penalmente, y también en el Ministerio de Salud Pública, por lo que además de la investigación en Fiscalía hay otra paralela que lleva adelante el centro de salud.



“La denuncia es contra el hospital, contra el Ministerio por su responsabilidad en el control del hospital, contra el director, contra la enfermera que suministró la medicación y los enfermeros que después maltrataron a la familia e hicieron literalmente una pantomima de resucitación dejándola toda machucada cuando sabían que estaba muerta”, expresó Mirande



“Hay hechos que agravan la situación”, como “maltratar un cadáver delante de su familia”.



“Una persona que está muerta, simulan hacer ejercicios de reanimación durante 20, 40 minutos, solo para tratar de demostrar una supuesta diligencia, eso es un hecho atroz”, añadió el abogado, y aseguró que ese hecho involucraría a “varios funcionarios médicos y no médicos”.



Mirande también criticó el accionar de los policías que intervinieron en el caso “Prácticamente castigaron a la familia de la víctima con comentarios que no corresponden. Uno de ellos tuvo el atrevimiento de decirle al padre de la joven que ella ya tenía una patología, sin ningún tipo de facultad o competencia para decir eso”, criticó.

El abogado aseguró que el director del Hospital de Maldonado, Guillermo Acosta, se negó a recibirlo. La emisora consultó al jerarca al respecto y este respondió que desconocía la situación.