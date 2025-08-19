Política

“La era de ideologías ya pasó”: Noboa tras firma de acuerdos en seguridad con Orsi

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este martes 19 de agosto con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, y firmaron dos acuerdos bilaterales en materia de seguridad.

Según detallaron ambos en rueda de prensa, uno de los pactos sellados esta jornada es “bien concreto de acercamiento e intercambio” a nivel del Ministerio del Interior, declaró el mandatario uruguayo; el segundo incumbe al Ministerio de Defensa.

“Es importante, como naciones de una misma región, tomarse el tiempo para conversar, para entender cuáles son las necesidades de cada uno, las particularidades de nuestros pueblos y también cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de la gente. […] Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar en conjunto con Uruguay”, manifestó Noboa.

A entender del mandatario de derecha, “la era de ideologías ya pasó”. “En este momento, lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos”, insistió.

Por su parte, Orsi señaló que intercambiaron “opiniones y visiones” sobre las economías de ambos países, así como también de geopolítica.

Finalmente, el uruguayo aseguró que “un día” devolverá la visita.

Noboa vino a Uruguay en el marco de una gira que inició en Brasil y que continuará en Argentina, acompañado por una delegación encabezada por su canciller, Gabriela Sommerfeld. En este marco, Uruguay recibió de Ecuador la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia.

