“La economía se maneja por el plato de comida que pueda llegar a tu casa”, dijo Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, brindó una rueda de prensa este jueves y se refirió a la aprobación del Presupuesto Quinquenal, las críticas de la oposición y la gestión del gobierno.

Con respecto a las críticas contra el ministro del Interior, Carlos Negro, el mandatario afirmó que “van a seguir existiendo porque en la lógica de gobierno-oposición, esas cosas van a seguir pasando”.

“Es natural que así suceda [cuestionamientos de la oposición]; a veces se vuelve extraño cuando hay reconocimiento. Nos cuesta mucho decir que el otro está haciendo las cosas bien”, mencionó.

Orsi aseguró que en el equipo de Negro se encuentra el mismo director Nacional de la Policía, José Azambuya, ya que —según explicó— entendió que “hay gente que trabaja bien y no pertenece” al Frente Amplio.

“Por suerte las críticas que son necesarias no siempre están acompañadas de cuestiones de carácter más personal”, mencionó. El presidente anunció que le preocupa que los cuestionamientos sean desde lo personal y no sobre la gestión.

Por otro lado, el mandatario mencionó que le “preocupa la realidad de la economía”. “Hay algunos [analistas] que dicen que [la economía] va a crecer y otros dicen que no. La economía no se maneja por los analistas: se maneja por la realidad. Ojalá la realidad muestre otra cosa”.

“La economía se maneja por el plato de comida que pueda llegar a tu casa”, reafirmó.

Con respecto al presupuesto aprobado el pasado martes en la Cámara de Diputados, Orsi manifestó estar conforme con el tratamiento que tuvo el proyecto de ley en el Parlamento. “Aquello que alguna vez nos imaginamos que capaz no nos votaban el presupuesto dado a que no tenemos la mayoría parlamentaria a la que estábamos acostumbrados”, dijo.

“La realidad política uruguaya, que es bien porfiada, demuestra que la república está en buenas manos”, aseguró.

Además, explicó que la base del presupuesto entregado por el Ejecutivo a fines de agosto fue la de la anterior administración liderada por Luis Lacalle Pou. Reafirmó que hubo un incremento con respecto a la propuesta del anterior gobierno y que ese presupuesto fue destinado a las primeras infancias.

Por último, el presidente hizo mención al caso Cardama, empresa española encargada de la construcción de dos patrullas oceánicas, a la que el Estado uruguayo denunció por posible estafa y rescindió el contrato.

“Hay que recorrer algunos caminos para ir sobre terreno fértil y poder tener las OPV”, sentenció.

