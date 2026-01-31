“La dictadura sigue en el poder”: Foro América Libre por “crisis” en Venezuela

Internacionales

El Foro América Libre, el cual está integrado por legisladores de los distintos países de América Latina, emitió este sábado una declaración en la que expresó su “profunda preocupación por la persistencia de la crisis política, humanitaria e institucional en Venezuela”, y afirmó que la única salida posible es una “transición ordenada y en breve plazo a una democracia plena”.

La declaración se da semanas después de que el Ejército de Estados Unidos (EE. UU.) capturara al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, sostienen que, aunque “el dictador está preso, la dictadura sigue en el poder”, y remarca que Venezuela solo podrá recuperar su soberanía mediante un proceso de “transición ordenada”. En esa línea, se planteó una serie de medidas transitorias, entre las que se destaca la liberación inmediata de todos los presos políticos, el ingreso irrestricto de organizaciones internacionales de derechos humanos y el desmantelamiento del aparato represivo.

Asimismo, el Foro reclamó la apertura plena del “espacio cívico”, lo que implica – según mencionan--avanzar en el restablecimiento de la independencia judicial, la separación efectiva de poderes, “la plena vigencia de la Constitución” y el respeto de los tratados internacionales. También exigieron garantías para las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación, además de la legalización de los partidos políticos y la restitución de los derechos políticos de la ciudadanía.

“El Foro América Libre desconoce toda pretensión de legitimidad del régimen de facto encabezado por Delcy Rodríguez, responsable de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos documentadas por organismos internacionales y por la investigación en curso de la Corte Penal Internacional”, agregaron.

Por otro lado, el Foro América Libre advirtió que no habrá una transición democrática sin una oposición unida, legítima y sin exclusiones. “La recuperación democrática también exige garantizar la soberanía efectiva del pueblo venezolano sobre sus recursos naturales”, aseguran.

Por último, el texto también señala que la "crisis" venezolana afecta a la región y alerta sobre la influencia de “influencia de otros regímenes autocráticos como Cuba, Irán y Rusia”.

