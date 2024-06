“La acción de oro”: el debate entre Carrera y Bianchi por el poder de veto de IM en la UAM

Política

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó esta semana, con votos del oficialismo, un proyecto de ley que modifica aspectos centrales de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El proyecto de ley establece que la Mesa Ejecutiva puede sesionar con un mínimo de tres integrantes, aunque sin la necesidad de que esté el presidente, como hasta ahora se establecía. Esto llega luego de enfrentamientos que tuvieron en la cúpula los representantes del Poder Ejecutivo y algunas gremiales con el presidente, Daniel Garín, que representa a la Intendencia de Montevideo (IM) y es referente del MPP en temas agrícolas.

Además, según el nuevo proyecto, deja de ser imprescindible el voto del presidente para aprobar el presupuesto del organismo o tomar distintos compromisos de crédito o financieros, lo que en los hechos le daba poder de veto a la IM sobre la contracción de nuevos gastos.

La votación en comisión estuvo precedida de un extenso debate y de diversos cuestionamientos que formularon los senadores del Frente Amplio.

El senador opositor Charles Carrera planteó en primer lugar un nuevo debate del asunto, a partir de un proyecto de ley presentado por un conjunto de productores y operadores mayoristas.

A esto, la presidenta de la Comisión, Graciela Bianchi, dijo que la posición de la coalición de gobierno era votar el proyecto en la sesión del pasado martes 11, y señaló que acelerar el trámite parlamentario también era el interés del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El debate siguió y Carrera volvió a tomar la palabra, oportunidad en la que cuestionó que la iniciativa está “mal enfocada”. “Este proyecto de ley lo único que busca es sacar –en términos coloquiales– la acción de oro que tiene la Intendencia de Montevideo. Digo que es la acción de oro que tiene la Intendencia de Montevideo, el Gobierno departamental de Montevideo, porque quien dispone de la mayoría de los recursos a los efectos de las inversiones y del presupuesto es dicha intendencia. En ciertas situaciones debe tener el poder de veto. Lo único que hace este proyecto de ley es eso”, dijo el senador del MPP.

El argumento de Carrera es que, si se le recorta a la IM la posibilidad de oponerse a determinados temas, el directorio del organismo podría tomar obligaciones presupuestales que comprometen a la UAM, pero sin la anuencia de la comuna. Esto, entiende el legislador, podría complejizar aún más la gestión.

El legislador recordó el debate de inicios del período de gobierno por la gobernanza de la UAM, y señaló que, a entender de la oposición, el acuerdo alcanzado en aquel momento “se rompe”. “Desde el Frente Amplio vemos que este proyecto refleja lo que pasó al principio del período de Gobierno. En la ley de presupuesto se quiso pasar el proyecto del Gobierno departamental al Gobierno nacional para que se dejara de participar. En aquel momento, llegamos a un acuerdo que pensamos que iba a respetarse porque cuando se vota una ley de presupuesto, uno piensa que es la va a regir hasta el final del período”, sostuvo.

“Por un lado, hay una iniciativa del Gobierno nacional que busca tomar el control o disponer que no se siga adelante con la gobernanza y las garantías que necesita la Intendencia de Montevideo para seguir asumiendo compromisos –porque si no tiene la acción de oro no va a asumir esos compromisos– y, en realidad, acá lo que está en juego es la viabilidad del proyecto. Así que acá los más perjudicados son los productores y por eso entiendo que los productores hayan enviado este articulado, que es bien diferente a lo que estamos votando ahora”, agregó después.

Bianchi, a su torno, planteó su discrepancia con los dichos de Carrera. “Hay otra cosa que tampoco se debe decir o, mejor dicho, sí se puede, pero yo como presidente de la comisión debo dejar la constancia de que discrepo con parte de la intervención del señor senador Carrera en el sentido de que lo que nosotros queremos es matar o usar la moneda de oro o no sé qué”, respondió.

Entre los argumentos del oficialismo para promover los cambios, la senadora nacionalista también recordó los enfrentamientos que ha tenido el presidente de la UAM con distintos actores vinculados al organismo y aludió a la preocupación del MGAP por su funcionamiento.

El senador colorado Pablo Lanz ahondó en los problemas de gestión como la principal preocupación que el gobierno busca solucionar.

“Entendemos que se ha llegado a un límite en el que nosotros nos encolumnamos en cuanto a que esto debe tener un tratamiento para intentar modificar la operativa y la gestión. De esta forma, podremos arrojar luz al futuro de la gobernanza y la gestión de la unidad metropolitana con una perspectiva favorable para con los productores –insisto– y para con los operadores, que son quienes efectivamente arriesgan”, dijo el colorado.

