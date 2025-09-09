“La República necesita más luz”: Salle busca que sesiones de comisiones sean públicas

Política

Los diputados de Identidad Soberana Nicolle y Gustavo Salle presentaron un proyecto de ley para que las sesiones de las comisiones de la Cámara de Representantes sean públicas.

La iniciativa tiene un solo artículo, en el que se propone modificar el artículo 123 del reglamento de la Cámara baja.

De esta manera, se prevé que las sesiones de las comisiones sean públicas. “Podrán ser transmitidas por cualquier medio por los miembros permanentes o delegados asistentes, garantizándose asimismo el acceso de la ciudadanía a su contenido”, indica el proyecto de ley.

No obstante, se establece como excepción aquellos casos en que se resuelva declarar secretas a las sesiones.

En la exposición de motivos, los diputados argumentan que “el pueblo es el protagonista fundamental de la vida política del país, y los legisladores [son] únicamente sus representantes”. “Por tanto, el ejercicio pleno de los derechos y potestades que la Constitución confiere a la ciudadanía exige que esta se encuentre informada, de manera amplia, minuciosa y transparente, acerca de toda la actividad que en su nombre llevan adelante sus representantes”, indica el texto.

“En este marco, las comisiones parlamentarias constituyen un espacio medular en el proceso de elaboración legislativa. Es allí donde se debate, se estudia y se pule gran parte de las normas que posteriormente incidirán en la vida social, económica, cultural e individual de los uruguayos. Sin embargo, el acceso ciudadano a estos ámbitos se encuentra limitado, lo que dificulta el ejercicio del control democrático que nuestra Constitución y nuestra tradición republicana exigen”, argumentan Nicolle y Gustavo Salle.

Así, los legisladores apuntan que se busca “subsanar esa falencia” con su proyecto.

A entender de los diputados de Identidad Soberana, “el secretismo y la confidencialidad como regla general resultan incompatibles con un sistema democrático representativo, y atentan contra el mandato constitucional que radica la soberanía en la Nación”. “Es una incoherencia inadmisible que el representante le niegue al representado la posibilidad de conocer los actos que ejerce en su nombre”, aseveran.

“El pueblo quiere y debe saber. La República necesita más luz, más control ciudadano y menos opacidad. Esta reforma es un paso firme en esa dirección”, finaliza la iniciativa, que ingresó en la Comisión de Asuntos Internos de Diputados.

