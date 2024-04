“Juanetes y otras cosas”: Falero explicó acuerdo de MTOP con clínica de cirugía estética

Política

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, explicó en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) los motivos detrás del convenio firmado entre su cartera y una clínica estética, sobre el que informó este martes el periodista Eduardo Preve.

“Tenemos 8 o 10 convenios. Lo que nos piden los funcionarios es firmar acuerdos marco que no tienen costo para el ministerio. En este caso es con una clínica de cirugías”, dijo Falero, que agregó: “El ministerio no aporta un solo peso”.

“En algunos casos tienen un beneficio de un 10% o 15% de descuento. En este caso es una clínica de cirugía estética. Pregunté porque cuando vi la nota consulté ‘¿por qué de cirugía estética?’ y me explicaron que también resuelven temas de juanetes y otras cosas”, comentó el titular del MTOP.

Montevideo Portal se comunicó con la Clínica Cirugía Carrasco, con la cual el MTOP firmó el convenio, pero no respondieron las preguntas formuladas sobre el acuerdo. En su página web figura que también mantiene un acuerdo comercial con el Ministerio del Interior.

“Es un tema más que nada de beneficios a nivel de sindicato”, afirmó Falero, que añadió: “Otros ministerios los tienen, las empresas privadas también. No sé cuál es la preocupación”.

Tras la información publicada este martes, Preve consignó este miércoles una carta de los sindicatos en la que informan que Falero dijo que el acuerdo fue solicitado por los gremios, pero enfatizaron que eso no fue así.

“Queremos desmentir tajantemente que el mencionado convenio haya sido solicitado por los sindicatos de trabajadores del MTOP. Al momento de enterarnos de la noticia, representantes sindicales solicitamos reunión urgente con el ministro para exigirle que desmintiera públicamente su afirmación, pero este no nos recibió”, reza el comunicado gremial.

“Si bien no nos oponemos a convenios que apunten a mejorar el acceso a determinados bienes y servicios, destacamos que tenemos muchos temas pendientes que no han sido atendidos hasta ahora y que entendemos son inmensamente más importante para los trabajadores (seguridad y salud ocupacional, entre otros. Exigimos una vez más que la Administración se haga cargo de sus decisiones y que no responsabilice de las mismas a los gremios”, concluyen los seis sindicatos.