“Jamás quitamos los colores de nuestra fuerza política de cara a una campaña”, dijo Orsi

El candidato frenteamplista Yamandú Orsi afirmó este miércoles durante un acto en San Carlos que tiene “el orgullo de levantar la bandera” con los colores del Frente Amplio y que “jamás” renegaría de ello.

“Jamás quitamos los colores de nuestra fuerza política de cara a una campaña electoral, porque nos sentimos orgullosos”, dijo el candidato.

Más adelante, en el acto, defendió el programa del Frente Amplio y aludió a las críticas del oficialismo al respecto. Orsi dijo que el programa elaborado entre distintas comisiones de la fuerza política “es de los más fáciles de entrarle y tiene casi todos los aspectos”.

“Uno abre en cualquier página y encuentra algo interesante. Cuando nos piden una y otra vez: ah, pero no tiene programa... te dan ganas de decir, ¿cómo? Yo ya no insisto más. Y después, cuando nos decían hay que aterrizarlo, sacamos 48 medidas. Y nos dicen: son pocas. Lo otro es mucho, esto es poco. No importa, vamos a seguir con propuestas porque el Frente se basa en eso”, señaló después.

