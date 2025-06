“Irresponsables” y “no puede pasar”: oposición contra gobierno por muertes de indigentes

Política

Montevideo Portal

Varios dirigentes políticos de la oposición reaccionaron este lunes a la problemática de las muertes de personas en situación de calle a causa del intenso frío de estos días.

El gobierno anunció la activación de una “alerta pública de nivel rojo y alcance nacional” por el estado de las personas en situación de calle.

El senador nacionalista Javier García dijo que “la reacción del gobierno, nuevamente, es tardía”.

“Nosotros no militamos las muertes de compatriotas. Era de lo peor hacerlo antes ('muertes evitables') y sería igual hacerlo ahora. Pero el gobierno debe hacerse cargo por lo que hace y por lo que no hizo. Si el equipo no funciona, que cambie”, sostuvo.

El senador blanco Sebastián Da Silva abogó por que se “pida apoyo al Ejército”, así como a usar los contactos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para avisar de personas a la intemperie.

Además, comparó la foto de la conferencia de hoy con una del expresidente Luis Lacalle Pou durante su gestión en otra conferencia: “La diferencia en las que duelen es abismal. Nunca dejó de dar la cara en las horas más duras”.

Por su parte, Martín Lema, senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM), dijo que “se puede intervenir contra la voluntad de personas en situación de calle de dos formas”.

“1) Si un médico lo determina, aplicando la ley de Internación Compulsiva. 2) Aplicando la ley de Faltas a través de la Policía”, escribió en la red social X.

“Ante el frío polar, hay que aplicar todas las herramientas disponibles, aún contra la voluntad, para preservar la salud”, sostuvo.

El senador colorado Robert Silva aseguró que casos como los de estas últimas semanas “no pueden pasar” y exigió que el gobierno tome “medidas urgentes”, antes de que el Poder Ejecutivo anunciara la alerta.

“Actuación conjunta con otras entidades estatales como el Ejército Nacional y gobiernos departamentales, entre otras acciones”, ejemplificó Silva.

Por su parte, Valeria Ripoll, excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, dijo que la situación es “dramática” y criticó que el Estado esté “ausente completamente”

“Menos equipos en calle, menos horas de trabajo, autoridades desaparecidas, ¿el presidente [Yamandú Orsi], dónde está? Por ideología, no se aplica la ley de internación, cuando está más que claro que corre peligro la vida de todo compatriota que esté en calle. Nunca vista una situación tan grave, están muriendo a diario y no vemos a nadie dar solución”, cuestionó.

“No se puede perder una sola vida más por negligencia”, agregó.

Luego del anuncio del gobierno sobre la alerta roja en esta materia, escribió en X: “¿Murieron siete personas para que hoy digan esto? Ya tenían herramientas, ley, y el aviso con tiempo de esta situación. Irresponsables, todos deberían renunciar”.

La diputada blanca Fernanda Auersperg, quien fue directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno de Lacalle Pou, dijo que es “imperioso que frente a las inclemencias climáticas, los centros de todo el país permanezcan abiertos las 24 horas”.

“Gobernar es hacerse cargo, y hacerse cargo es cuidar la vida de todos”, declaró.

Montevideo Portal