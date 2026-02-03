“Inusual y atípica”: así traen la aeronave que robaron en Rivera y apareció en Paraguay

Locales

En junio del 2025, el Aeroclub de Rivera vivió una situación inédita cuando la avioneta modelo Cessna 206 fue robada y luego encontrada en Paraguay. Roberto Araujo, despachante de Aduanas en Rivera, adelantó que la aeronave llegará esta semana al territorio nacional y contó cómo fue el proceso para volver a traerla.

En rueda de prensa consignada por Marcio Silva, dijo que desde hace unos 20 días la avioneta estaba en la frontera de Paraguay y Brasil, donde se “demoró unos días” debido a los trámites necesarios para su liberación.

Araujo reconoció que “en 40 años nunca se había dado un caso como este”, que calificó como una situación “inusual y atípica”. Es la “primera vez” que en el aeroclub se da un caso “con este perfil”, por lo que “quizá sea la más importante”.

El papeleo para traer la avioneta de vuelta al territorio nacional implicó que la desarmaran, le hicieran reparaciones y la trajeran en un camión, así como también dos expedientes judiciales: uno en Paraguay y otro en Uruguay.

El presidente del club de aviación, César Severo, había celebrado la recuperación de la aeronave. “Es una buena noticia después de haber pasado un momento bien desagradable”, dijo en diálogo con el medio local Activa TV.

Además, señaló que la aeronave se encuentra retornando en un camión porque “así lo exigieron las autoridades aeronáuticas uruguayas”. “Cuando llegue, lo van a depositar acá en el Aeroclub de Rivera porque es el lugar más cercano de la frontera, y después los dueños y las autoridades van a decidir dónde reparar el avión”, explicó.

Severo comentó que, si bien la avioneta no está “muy dañada”, sufrió “desperfectos” que necesitan una reparación “bien especializada”. “A pesar de que hizo un aterrizaje bastante bueno a mi entender, se dañó y está comprometida una parte de su estructura, además del motor y la hélice”, resaltó.

Por el momento, no ha habido novedades sobre el caso en la órbita de la Justicia. “Nosotros no hemos tenido ningún tipo de noticia. No nos han llamado para nada; tampoco se justificaba porque no intervinimos en el suceso, pero no tengo conocimiento sobre en qué está esa etapa investigativa”, finalizó Severo.

El robo de la aeronave ocurrió el 4 de junio de 2025. Cuatro delincuentes encapuchados amenazaron a punta de pistola y maniataron a dos mecánicos que estaban allí trabajando, y uno de ellos hizo “preguntas muy específicas” sobre las funciones del avión.

Según informó Severo en aquel momento, la elegida por los ladrones era la única que “podía servir para algo delictivo”: se presume que fue utilizada para alguna actividad vinculada al narcotráfico o el contrabando.

Los delincuentes volaron aproximadamente 660 kilómetros: el Cessna fue localizado en un campo en las afueras de la ciudad de San Pedro del Paraná, en Itapúa, al sur de Paraguay.