“Interés máximo” y “deuda justa”: el “corazón” del proyecto de Cabildo para deudores

Cabildo Abierto presentó este lunes en el Parlamento su nuevo proyecto de reestructuración de deudas, con el que busca limitar la usura. Para el partido del senador Guido Manini Ríos se trata de una iniciativa prioritaria, tras resolver la semana pasada su permanencia en la coalición de gobierno pese a la destitución de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El proyecto tiene un antecedente presentado por Cabildo Abierto, una iniciativa que llegó a ser debatida el año pasado y votada en Comisión, pero no fue aprobada en el plenario del Senado, luego de que el Partido Nacional planteara dudas.

Manini Ríos dijo este lunes en una conferencia de prensa que su partido busca ir contra los “intereses excesivos” que se generan por parte del sistema financiero, y buscar una solución para “la clase media endeudada”. Además, el senador sostuvo que no se está hablando “de un perdona tutti”. “Acá no se están perdonando deudas, se está llevando al concepto de deuda justa”, afirmó.

Cabildo Abierto va a recabar la posición de los otros partidos, aunque Manini Ríos señaló que sigue sobre la mesa la posibilidad de juntar firmas para una enmienda constitucional a través de un plebiscito si el proyecto no prospera en el Parlamento.

El “interés máximo”

En una entrevista con Montevideo Portal, el líder cabildante consideró como el cambio “más significativo” con respecto al proyecto anterior “que se agrega un artículo sobre intereses máximos que se pueden tolerar”. Según el senador, la normativa actual “permite intereses de casi el 200%” y “eso es usura”.

El asunto del “interés máximo” es abordado en el artículo 23 del nuevo proyecto de ley, donde se especifican topes, tanto en pesos como en dólares.

El texto establece que el interés máximo, “por todo concepto” a cobrar, “no puede superar, en moneda nacional, el equivalente a cuatro veces el valor de las tasas a las que se endeuda el Estado”. “Es decir, el valor promedio ponderado, por monto emitido de la tasa de corte resultante de las últimas tres subastas de letras de regulación monetaria para el plazo de un año, emitidas por el Banco Central del Uruguay”, señala el articulado.

“Asimismo, el interés máximo que se podrá cobrar por operaciones en dólares de los Estados Unidos de América no superará el equivalente a tres veces el valor promedio ponderado, por monto emitido, de los cupones a pagar por la Tesorería General de la Nación en las tres emisiones más recientes de Bonos Globales denominados a tasa fija”, agregó la iniciativa.

“Para ambas monedas, la tasa de mora máxima se fijará en un nivel de 20% mayor a la tasa máxima correspondiente. El Banco Central del Uruguay (BCU) deberá informar cada mes las tasas máximas de interés aplicables, háyase o no producido un cambio en su valor”, sostuvo también ese artículo del proyecto de ley.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo en febrero a El Observador que consideraba al proyecto de Cabildo Abierto, hasta ese momento conocido de los cabildantes, como “muy mejorable” en “casi todos los puntos”. “No es un proyecto que pueda decir que con algunos cambios menores es viable”, afirmó.

El proyecto busca atender la situación de deudores que no pueden acceder al crédito, tanto de empresas privadas como organismos del Estado. Para esto propone la reestructura de deudas a través de procedimientos administrativos o judiciales.

Según sostiene Cabildo Abierto, en Uruguay hay aproximadamente un millón de personas en el Clearing, de las cuales más de 600.000 son consideradas como deudores irrecuperables por parte del BCU.

“Deuda justa”

El senador Guillermo Domenech dijo en la conferencia de prensa de este lunes que el proyecto “sigue los lineamientos” del anterior, pero fue “enriquecido”.

Las personas que podrán iniciar el procedimiento de reestructuración de deudas serán aquellos que tengan un inmueble de valor inferior a unos US$ 240 mil, que su vehículo tenga un valor no supere los US$ 20 mil y que tengan ingresos mensuales inferiores a US$ 3.000.

Domenech dijo que “el corazón del proyecto” está en el proceso judicial, donde se incluye el concepto de “deuda justa”, que convierte los montos a Unidades Indexadas (UI).

En su artículo 15, el proyecto de ley dice: “Para la reestructuración del pago de deudas se considerará la deuda justa, que se define como el monto inicialmente convenido, en moneda nacional o extranjera, convertido a Unidades Indexadas al valor de la fecha de realizado el contrato, al que se suma una Tasa Efectiva Anual del 2% por concepto de intereses, multas, mora y cualquier otro tipo de recargos, y se le restan los pagos efectuados por el deudor, por todo concepto convertidos a UI, hasta la fecha de solicitud de reestructuración”.

Domenech agregó que el proyecto pretende dar “una solución al problema del endeudamiento” para la clase media y pequeños propietarios.

