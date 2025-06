“Instinto animal”: Romina Camejo contó cómo fue el momento en el que le disparó a Aguiar

Judiciales

Después de haber quedado absuelta por la Justicia por balear y matar a su expareja, Gonzalo Aguiar, en legítima defensa, Romina Camejo contó qué fue lo que ocurrió en la noche del 26 de febrero de 2024 en Punta del Este.

La cantante se presentó en el programa argentino Diario de Mariana y por primera vez brindó su testimonio sobre cómo fue el momento en el que le disparó a Aguiar y por qué tomó esa decisión.

Según el relato de la mujer, esa noche estaba en su casa ubicada en el barrio Cantegril junto con su hija, que en ese momento tenía siete meses, un amigo en común con Aguiar, que estaba con su hijo, y el padre del empresario.

Camejo ya se había separado de Aguiar, con quien “creyó” que se había casado, pero luego descubrió que los documentos de su boda fueron falsos. Pronto, su matrimonio estaría atravesado por la violencia, que derivó en la muerte del hombre.

La artista dijo que era “muy difícil hacerle una denuncia” a su expareja, porque “le desaparecían las denuncias”. “Era más probable que se enterara él antes y tomara represalias. El miedo era constante”, reconoció Camejo.

La mujer dijo que la “violencia extrema” en la pareja comenzó con su embarazo, que fue “de alto riesgo”. “Al alejarme fui descubriendo un montón de cosas. Cuando estás en ese círculo vicioso, sos más propensa a que te engañen, a que te mientan, a que te hagan creer que todo lo que hacen es por tu bien, para protegerte, para cuidarte”, admitió.

Una vez que estuvo embarazada, Aguiar, que era consumidor de drogas, no lograba que a Camejo “le afectaran tanto” sus actitudes. “Por el bien de mi bebé, yo trataba de no pelear, de no discutir, y a él eso lo sacaba más”, contó.

En el último tiempo, el empresario comenzó a admitir que le debía plata a “gente pesada”, una situación que lo dejaba “muy sacado” con las personas con las que se vinculaba.

Camejo conectó esa situación con la última noche de Aguiar, cuando empezó a amenazarlos a ella y a su amigo en común. Al ser consultada sobre el momento en el que disparó, la mujer dijo: “Yo no sé qué fue lo que le pasó por la cabeza”.

“Lo que sí te puedo contar es que él empezó con amenazas: que iba a venir, que me iba a partir la cabeza, que me iba a sacar a la bebé, que nos iba a matar a las dos”, recordó.

Esa misma noche, el padre de Aguiar le ofreció a la mujer irse a un hotel, pero ella prefirió quedarse porque sentía que la “podían encontrar en cualquier lado”. Se quedó allí, pero apenas llegó el empresario hizo que su amigo se llevara a la bebé.

Dice Camejo que lo que la llevó a agarrar el arma para defenderse fue “instinto animal”. “Cualquier especie animal tiene su instinto de supervivencia. Nunca creemos que somos capaces de despertarla, pero cuando están por tocar tu vida y la de tu cría sos capaz de cualquier cosa”, reconoció.

Según la mujer, el padre de Aguiar le dijo que “primero” estaba la bebé, y luego le dijo: “El que mal anda, mal termina”.

Camejo dijo que haber disparado “no fue una decisión”, sino “una reacción”. “Cuando vos tenés a una persona totalmente drogada, sacada, diciéndote que te dé a la bebé, que las va a matar a las dos, con la mano en la cintura que te va a matar: es la vida tuya o la de él. Yo no recuerdo el sonido de los tiros, por ejemplo. En lo oscuro yo no veía si le estaba dando o si no, porque él seguía gritando”, rememoró.