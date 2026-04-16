“Insólito”: Sotelo cuestiona disposición de “solo imágenes oficiales” durante gabinetes

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Legisladores de la oposición salieron al cruce luego de que en Informativo Carve señalaron que Presidencia no permite tomar imágenes ni ingresar a camarógrafos a los Consejos de Ministros. En cambio, Presidencia envía a los medios de comunicación una plancha de imágenes oficiales para que puedan ser utilizadas en la elaboración de sus informes y coberturas sobre las actividades del gobierno.
Ante esto, el diputado del Partido Independiente y expresidente del Servicio de Comunicación Audiovisual, Gerardo Sotelo, manifestó su descontento con la situación a través de una publicación en la red social X. “Esto equivale a obligar a medios y público a difundir y consumir las fotos de los propagandistas del gobierno”, cuestionó.
Para el representante, que se difundan “solo imágenes oficiales” es una “grosera violación del derecho a la libertad de información y expresión”. “Algo verdaderamente insólito, inaceptable y preocupante”, agregó.
Por otro lado, adelantó que, si esta medida no se levanta, realizará un pedido de informes y una denuncia ante la Sociedad Interamericana de Prensa.
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva también se refirió a la medida de Presidencia y aseguró: “Qué patético todo. ¿Es algo nuevo? No, toda la campaña fue igual”.
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